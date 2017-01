Am 11. Januar war die Zukunft von VfL Bochums Abwehrtalent Maxim Leitsch noch ungeklärt.

Eine Woche später scheint klar, was mit dem auslaufenden Vertrag des 18-Jährigen passiert. Nach RS-Infos wird Leitsch am Donnerstag einen neuen Vertrag an der Castroper Straße unterschreiben.