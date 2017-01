Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat Torhüter Sascha Kirschstein verpflichtet.

Der 36-jährige Ex-Essener stand im vergangenen Jahr beim rumänischen Erstligisten ACS Poli Timișoara unter Vertrag. In Deutschland stand der 1,96 Meter große Schlussmann in 160 Partien der 1.- und 2. Bundesliga sowie für den Hamburger SV auch in der UEFA Champions League zwischen den Pfosten.