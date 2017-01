Rot-Weiss Essen testet nach Torwart Daniel Maus (VfR Garching) nun auch einen Feldspieler.

Seit Dienstag befindet sich Konstantin Möllering im Mannschaftstraining des Regionalligisten. Möllering spielte einst unter anderem für Preußen Münster (2009 bis 2011), Borussia Dortmund II (2011 bis Januar 2013), VfL Bochum II (Januar 2013 bis Juli 2013) und die Sportfreunde Siegen (2013 bis 2015). Möllering hat insgesamt 79 Regionalligaspiele bestritten und elf Tore erzielt. Zuletzt lebte er in den Vereinigten Staaten von Amerika. "Er war aus persönlichen Gründen in den USA. Jetzt ist er wieder hier und will sich bei uns vorstellen. Diese Chance geben wir ihm und Konstantin wird bis Ende der Woche bei uns mittrainieren", erklärt Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter der Rot-Weissen.

Am Mittwoch (19 Uhr)soll der 26-jährige flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler im Testspiel beim Landesligisten ESC Rellinghausen zum Einsatz kommen. Derweil wird Keeper Maus am Mittwoch wieder Richtung Bayern abreisen. "Hier will ich noch kein Fazit ziehen. Da muss ich noch mit dem Torwarttrainer sprechen", sagt Lucas. Eine Verpflichtung der Nummer eins des VfR Garching scheint aber unwahrscheinlich zu sein.

Gute Nachrichten gibt es für Frank Löning. Der Routinier kann wieder ins Lauftraining einsteigen und hatte letztendlich Glück im Unglück. Lucas berichtet: "Frank hatte nur eine kleine Dehnung davongetragen. Da ist zum Glück nichts kaputt."