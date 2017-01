Der SC Rot-Weiß Oberhausen freut sich über die Verpflichtung des 20-jährigen französischen Mittelfeldspielers Yassin Ben Balla.

Der in Valenciennes geborene Rechtsfuß spielte zuletzt für die U21 des FC Zürich. Zuvor war er in der Jugend für den RC Lens und die B-Mannschaft des französischen Zweitligisten SC Amiens am Ball. „Yassin verfügt über eine sehr gute und ausgereifte Technik und ist für sein junges Alter schon sehr weit. Er hat im Probetraining voll überzeugt und wird in der Rückrunde der Terranova-Truppe zur Verfügung stehen. Das gesamte Team wünscht Yassin hier viel Erfolg!“, sagt der Sportliche Leiter Frank Kontny.

Bei RWO unterschreibt Yassin Ben Balla einen Vertrag bis zum 30.06.2018 und erhält die Rückennummer 28.