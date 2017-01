Nach mehr als neun Stunden stand es endlich fest: Die SSVg Velbert gewann verdient das Adolf-Lutz-Gedächtnisturnier (auch als Niederberg Masters bekannt) des 1. FC Wülfrath und sicherte sich das Preisgeld und den Pokal.

Die Verantwortlichen des Vereins hatten die U 23 in die Halle Fliethe geschickt. Das Team wurde durch Marvin Grumann und Max Kuznik aus dem Oberligakader verstärkt. Damit feiert die SSVg das „Hallendouble“, hatte sie doch vor wenigen Wochen schon die Velberter Stadtmeisterschaft gewonnen.

So darf man sich nicht präsentieren und das wird auch nicht mehr passieren Thorsten Möllmann, TVD-Velbert-Trainer

In der Vorrunde besiegten die Blauen im Auftaktspiel problemlos Union Wuppertal mit 6:0, mussten dann aber ein 1:4 gegen Landesligist ASV Wuppertal hinnehmen. „Da haben wir die Anfangsphase verschlafen“, befand Trainer Hüzeyfe Dogan, der sich danach über ein 7:1 gegen Rhenania Hochdahl und ein knappes 3:2 gegen den Platznachbarn Türkgücü Velbert freute. Im letzten Gruppenspiel traf die SSVg auf den Ortsrivalen TVD und zog durch den 2:1 Erfolg ins Halbfinale ein, während die Dalbecksbäumer damit vorzeitig ausschieden. „Wir haben drei Spiele verloren und in denen haben wir uns allesamt selbst geschlagen“, befand deren Coach Thorsten Möllmann und kritisierte seine Mannschaft: „Das passiert, wenn man nicht voll konzentriert zur Sache geht. So darf man sich nicht präsentieren und das wird auch nicht mehr passieren.“

Auch bei Türkgücü, dem dritten Velberter Vertreter der Gruppe, wechselten Licht und Schatten. Sie überraschten durch einen 1:0 Erfolg gegen den ASV Mettmann, enttäuschten aber auch durch eine 3:4 Niederlage gegen Union Wuppertal und mussten ebenfalls frühzeitig die Heimreise antreten.

In der Gruppe A dominierte die SSVg Heiligenhaus, die vier Begegnungen für sich entschied und nur gegen den Bezirksligisten Union Solingen zwei Punkte „liegen ließ“. „Wir haben gegen Einigkeit Dornap-Düssel und den 1. FC Wülfrath jeweils nach 0:2 -Rückstand noch gewonnen. Das zeigt den Charakter der Truppe und dass sie unbedingt will“, lobte Trainer Deniz Top seine Auswahl, die im Halbfinale auf die SSVg Velbert traf, dort aber knapp mit 1:2 unterlag.

Für die „Sensation“ des Turniers sorgte der Kreisligist Einigkeit Dornap-Düssel, der bereits in einer packenden Begegnung das Team des Ausrichters nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 besiegte und dann im zweiten Halbfinale den hohen Favoriten ASV Mettmann deutlich mit 6:3 bezwang. Den dritten Platz sicherten sich die Heiligenhauser, die die Kreisstädter im Neunmeterschießen mit 3:0 besiegten. „Das war wieder eine gelungene Veranstaltung“, befand Deniz Top. „Leider haben wir im Halbfinale geschwächelt, aber wichtiger ist, dass sich keiner verletzt hat.“

Das Endspiel war dann eine Demonstration der Stärke der SSVg Velbert, die den Dornapern beim 5:2 keine Chance ließ. Vor allem Max Kuznik und Marvin Grumann spielten groß auf, aber auch die anderen Akteure überzeugten spielerisch. „Das war ein schönes Turnier mit einer guten Leistung meiner Mannschaft. Man hat gesehen, dass die Jungs Spaß hatten. Wir haben nur ein Spiel verloren, waren aber ansonsten sehr dominant und souverän und haben die meisten Tore geschossen“, resümierte Hüzeyfe Dogan zufrieden.