Hinter dem Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel liegt eine starke Hinrunde. Mit dem fünften Tabellenplatz sind die Hasseler zur Winterpause voll im Soll.

Außergewöhnlich macht die Hinrunde aber die Tatsache, dass YEG nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Platz hat – mit noch einem ausstehenden Nachholspiel gegen eben jenen Tabellenführer TuS Haltern. Der Aufstieg ist für YEG Hassel also alles andere als utopisch.

Und Trainer Oktay Güney macht kein Geheimnis daraus, dass er das mit seinem Team auch erreichen will. Wo andere Fußballlehrer ein wenig ins Stottern kommen, wenn es um das Thema Aufstieg geht, sagt Güney ganz klar: „Ich bin kein Trainer, der sagt, dass wir nicht aufsteigen wollen. Wenn Platz eins möglich ist, dann wollen wir auch dahin.“ Und in Reichweite ist der Platz an der Sonne mit drei Punkten Rückstand allemal. Auch wenn es an der Spitze der ersten Westfalenliga-Staffel sehr eng zugeht. Spitzenreiter TuS Haltern und den Tabellenzehnten TuS Hiltrup trennen gerade einmal sechs Punkte.

Um ganz oben anzugreifen, muss YEG Hassel also die Leistung aus der Vorrunde wiederholen – mindestens. Damit das gelingt, hat Trainer Oktay Güney die Vorbereitung genau durchgeplant. Er ist längst mit seiner Mannschaft ins Training. gestartet. „Ein paar Spieler fehlen noch, sie sind krank. Aber es ist nichts dramatisches“, sagt Güney. Die Grippe hat einige seiner Spieler erwischt, nichts langwieriges. „Es wird eine harte Vorbereitung, aber die Jungs haben richtig Lust.“

Lust darauf, die starke Hinrunde zu wiederholen. Oder sogar zu verbessern. Denn was die Tabelle nicht zeigt: Obwohl es nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Platz sind, war in der Hinserie längst nicht alles gut. Vor allem bei der Chancenverwertung hat YEG Luft nach oben. Oktay Güney hat zwar starke Techniker in den Reihen, ein klassischer Mittelstürmer fehlt aber. So spielt sich seine Mannschaft zwar immer viele Möglichkeiten heraus, braucht aber eben auch oft mehr als andere Teams, um ein Tor zu erzielen.

Es wäre also naheliegend, in der Winterpause einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten. Das wird aber aller Voraussicht nach nicht passieren. Denn zum einen „ist es bei uns auch immer eine Frage des Geldes“, wie Güney betont. Zum anderen ist der YEG-Trainer sowieso kein Freund von Wintertransfers. Gerade dann nicht, wenn seine Mannschaft in der Vorrunde so überzeugt hat. „Wir hatten eine super Hinrunde, da vertraue ich meinen Jungs“, betont er.

Zu einer guten Vorbereitung gehören natürlich auch Testspiele. Und da ist der Terminplan bei YEG Hassel eng gestrickt. Das erste Testspiel hat YEG bereits 2:0 beim Landesligisten Firtinaspor Herne gewonnen. Das kommende Wochenende ist dann das einzige spielfreie, das YEG in nächster Zeit haben wird. Oktay Güney hat dieses Wochenende extra frei gehalten. „Es gibt da einen sehr schönen Platz in Haltern. Dort werden wir ein paar Läufe machen, etwas zusammen essen und Spaß haben.“ Teambuilding gehört eben auch zu einer guten Vorbereitung.

Bis zum Ligastart folgen dann noch Testspiele gegen die Bezirksligisten VfB Hüls und Fortuna Bottrop, gegen den Westfalenligisten TuS 05 Sinsen sowie Oberligist SpVgg Erkenschwick. Alle auswärts. „Heimspiele dürfen wir ja nicht bestreiten“, sagt Güney.

Zuhause spielt YEG dann erst wieder, wenn die Rückrunde startet. Und damit auch der Angriff auf Platz eins. „Wir haben eine Riesentruppe. Das Problem ist nur die Konstanz. Wenn wir alles abrufen, ist bei uns alles möglich“, so Güney. Auch der Aufstieg in die Oberliga.