Drittligist Sportfreunde Lotte absolviert in dieser Woche zwei Freundschaftsspiele gegen Teams aus der Regionalliga West.

Am Mittwoch (18. Januar, 16.30 Uhr) testen die Sportfreunde gegen den Regionalligisten SC Verl in der Tönnies Arena in Rheda-Wiedenbrück. Die zunächst für Mittwoch angesetzte Partie gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV wird nun am Donnerstag (19. Januar, 12.45 Uhr) ebenfalls in der Tönnies Arena in Rheda-Wiedenbrück ausgetragen.