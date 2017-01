Nach den Verpflichtungen von Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg) und Holger Badstuber (Bayern München) steht bei Schalke auch der zweite Abgang bevor.

Sidney Sam wechselte bereits auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2017 zu Darmstadt 98, nun wird offenbar auch Rechtsverteidiger

die Königsblauen verlassen. Via Instagram schrieb der Brasilianer am Montagmorgen. "Das ist mein letztes Bild mit meinen Freunden des FC Schalke. Ich bin sehr dankbar, mit wie viel Respekt ich hier behandelt wurde und für die besten Fans der Welt. Ich hatte eine tolle Zeit, die ich nie vergessen werde."





Mittlerweile hat der FC Schalke den Wechsel bestätigt. Caicara wechselt zu Basaksehir FK in die Türkei. Als Ablöse stehen bis zu vier Millionen Euro im Raum.

Ablösefreie Wechsel stehen beim FC Schalke dagegen im Sommer an - wenn die Gerüchte stimmen. Sollte Eric-Maxim Choupo-Moting die Königsblauen verlassen, sein Vertrag läuft am 30. Juni 2017 aus, dann soll ein Nachfolger aus Wolfsburg kommen, das berichtet die BILD. Beim VfL läuft der Vertrag von Daniel Caligiuri aus, die Schalker sollen starkes Interesse an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers haben. Bereits im Sommer soll Manager Christian Heidel den 29-Jährigen auf dem Zettel gehabt haben.

Schalkes Aufgebot in der Rückrunden-Vorbereitung - Stand: 16. Januar

Torhüter: Fährmann, Giefer, Wellenreuther, Nübel

Abwehr: Höwedes, Kolasinac, Caicara, Kehrer, Uchida, Riether, Naldo, Nastasic, Neumann

Mittelfeld: Geis, Meyer, Goretzka, Konoplyanka, Aogo, Stambouli, Schöpf

Sturm: Reese, Avdijaj, Choupo-Moting

Es fehlen: Embolo, Huntelaar, Di Santo, Coke (verletzt), Bentaleb, Baba, Tekpetey (alle Afrika-Cup)

Neuzugänge: Badstuber (ausgeliehen vom FC Bayern), Burgstaller (1. FC Nürnberg)

Abgänge: Sam (ausgeliehen zu Darmstadt 98), Caicara (Basaksehir FK)

Gerüchte: Giefer (Ausleihe Bristol City steht im Raum)