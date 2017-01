Das für Mittwoch geplante Testspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß und Rot-Weiss Essen fällt aus.

Das Derby zwischen den beiden Essener Traditionsvereinen kam in der Saisonvorbereitung nicht zustande und fällt jetzt dem Winterwetter zum Opfer. Der Rasen im Stadion am Uhlenkrug lässt in den kommenden Tagen ein vernünftiges Spiel nicht zu und wurde vom Platzwart gesperrt.