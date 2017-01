Im Sommer ist Schluss, Jörg Krempicki wird den SV Horst 08 verlassen. Seit fünf Jahren ist Krempicki Trainer der 1. Mannschaft, insgesamt ist er schon seit über zehn Jahren als Trainer im Verein tätig.

Unter Trainer Krempicki erlebte der SV Horst 08 mit den Aufstiegen von der Bezirksliga bis in die Westfalenliga seine erfolgreichste Zeit im Fußballbereich. Vor drei Jahren gelang der Durchmarsch in die sechsthöchste Spielklasse.

Schacht will auf Balance achten

Ulrich Schacht, der 1. Vorsitzende der Horster spricht von „unterschiedlichen Zielvorstellungen“, die zu der Entscheidung, sich am Saisonende zu trennen, geführt haben. Auf der einen Seite Jörg Krempicki, der als Trainer natürlich maximalen Erfolg haben will, der auch keinen Hehl daraus macht, dass er auch gerne um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen möchte. Auf der anderen Seite der Verein SV Horst 08, der insgesamt rund 1100 Mitglieder hat, viele weitere Sportarten neben dem Fußball anbietet und laut Schacht darauf achte möchte, dass die Balance gehalten wird. „In offenen und konstruktiven Gesprächen hat sich ergeben, dass sich die Zielvorstellungen der beiden Partner für die kommende Spielzeit nicht mehr in Einklang bringen lassen. Daher war es notwendig, diesen Schritt zu gehen“, erklärt Schacht und ergänzt: „Natürlich wollen wir mit unseren Mannschaften erfolgreich sein. Wir müssen aber an den ganzen Verein denken, wir haben nicht nur die Fußballabteilung“.

Um einen Aufstieg in die Oberliga tatsächlich anzustreben, müsste der Kader verstärkt werden. Aktuell steht die Westfalenliga-Mannschaft auf dem 13. Tabellenplatz, der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte. Das Ziel in dieser Saison kann nur der Klassenerhalt sein. Spieler, die das Niveau der Mannschaft deutlich anheben, würden Gehälter fordern, die der Verein nicht bereit wäre zu bezahlen.

Ulrich Schacht stellt klar, dass beide Seiten es sehr bedauern, dass die Zusammenarbeit im Sommer beendet wird. „Wir sind Jörg sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Aber wir sind sicher, dass es besser ist, sich nach fünf Jahren im Guten zu trennen, bevor es nachher Ärger gibt.“

Für beide Seiten sei es selbstverständlich klar gewesen, dass Jörg Krempicki die aktuelle Saison als Trainer des SV Horst 08 beendet. „Wir haben das vollste Vertrauen in Jörg und sind sicher, dass er mit seiner Mannschaft in der Rückrunde erfolgreich sein wird“, sagt Schacht.

Über einen Nachfolger haben sich Ulrich Schacht und sein Vorstandsteam noch keine Gedanken gemacht. „Dafür ist es noch zu früh. Es wird auch nicht leicht, einen Nachfolger für Jörg Krempicki zu finden, der auch vom Typ zu 100 Prozent zu Horst 08 passt.“