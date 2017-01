Fußball-Oberligist SpVg. Schonnebeck beendet an diesem Montag offiziell die Winterpause.

Trainer Dirk Tönnies absolviert ab 18.30 Uhr die erste Trainingseinheit in diesem Jahr am Schetters Busch. Das erste Testspiel ist für kommenden Sonntag vorgesehen. Gegner ist der Regionalligist SG Wattenscheid 09. Allerdings ist der Austragungsort noch offen. Am Samstag, 28. Januar, ist das Duell mit RWE angesagt. Das Bezirksliga-Team Schonnebeck II, bereits bei den Hallenstadtmeisterschaften am Ball, nimmt am kommenden Mittwoch das Training wieder auf.