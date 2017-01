Am zweiten Vorrundentag der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft ging es ereignisreich zu. Dabei machte vor allem ein B-Ligist auf sich aufmerksam.

Sie rissen die Arme hoch und setzten zum Jubellauf über das gesamte Hallenparkett der Willy-Jürissen-Halle an. Die Spieler vom TuS Grün-Weiß Holten, derzeit Tabellensiebter in der Kreisliga B, freuten sich über das 2:2 gegen den großen Favoriten. In der letzten Sekunde gelang der Mannschaft von Trainer Jörg Hetkamp gegen RWO II der Ausgleichstreffer, der zugleich den Gruppensieg bedeutete. „Ich bin richtig zufrieden, das muss ich wirklich sagen. In so einer Gruppe, mit RWO und dem VfR, bist du natürlich erstmal außen vor. Aber wenn du dann solche Spiele machst, dann bist du ganz weit vorne“, zeigte sich der Coach nach dem letzten Gruppenspiel sichtlich stolz.

Sein Team habe vollkommen diszipliniert gespielt, „so, wie wir es im Training geübt haben. Das haben die Jungs super umgesetzt“, lobte Hetkamp. Schon zuvor zeigte GW Holten gute Leistungen, bezwang A-Ligist VfR Oberhausen mit 1:0 und schlug die SG Hibernia ebenfalls souverän (2:0). Hetkamp und seine Mannschaft freuen sich daher schon auf die Zwischenrunde: „Wenn wir noch ein oder zwei Mannschaften ärgern können, dann wären wir schon froh. Das klappt ja schon ganz gut“, schmunzelt der Trainer.

Nicht ganz so einfach lief die Vorrunde für die U23 von Rot-Weiß Oberhausen. Erst durch einen knappen 1:0-Sieg gegen den Freizeitligisten SG Hibernia reichte es zum Weiterkommen. Der Landesliga-Zweite hatte in den Gruppenspielen mächtig zu kämpfen.

Wesentlich entspannter lief es dagegen für den anderen Landesliga-Klub. Arminia Klosterhardt holte sich auf überzeugende Weise den Sieg in Gruppe 6, 23 Tore in vier Spielen sprechen für sich. Der Arminia folgen der FC Sterkrade 72 (Kreisliga A) und die SG Osterfeld (Kreisliga B). Die Stimmung in Gruppe 6 wurde allerdings etwas getrübt, denn schon im zweiten Spiel musste der Notarzt zur Willy-Jürissen-Halle kommen. Ein Spieler der SG Oberhausen blieb nach einem Zweikampf verletzt am Boden liegen, weshalb das Duell gegen das Hobby-Liga-Team für eine gute Viertelstunde unterbrochen wurde. Mit aufmunterndem Beifall ging es dann in Richtung Notarztwagen und Krankenhaus. Seine Mannschaft schaffte letztendlich nicht den Sprung in die Zwischenrunde.

Dahin hat es auch die SpVgg Sterkrade 06/07 geschafft. Das Bezirksliga-Team ließ in Gruppe 7 keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und gewann alle drei Spiele, zudem kassierte die SpVg nur ein Gegentor. Die Mannschaft von Trainer Christian Dahlbeck zeigte sich in Spiellaune, gewann gegen UD Espanyol zum Abschluss sogar mit 10:0. Auch der B-Kreisligist SG Kaprys hat den Sprung in die nächste Runde geschafft, ebenso wie Glück-Auf Sterkrade (Kreisliga A). Der 1.FC Hirschkamp ist nicht angetreten.

Etwas überraschend ging es in Gruppe 8 zu. Wohl nur die wenigsten Zuschauer hätten damit gerechnet, dass der SV Sarajevo so überzeugend auftreten und in die nächste Runde einziehen würde. Der C-Ligist spielte mutig und zeigte Spielfreude. Auch wenn das letzte Spiel mit 1:5 verloren ging, hinderte es Milovan Gajic nicht daran, zum „Okocha“ gegen zwei Gegenspieler anzusetzen – mit Erfolg!

Sieger der Gruppe 8 ist der SC Buschhausen (Kreisliga A), der ungeschlagen blieb. Direkt dahinter landete BW Oberhausen-Lirich, das das Teilnehmerfeld für die Zwischenrunde in der kommenden Woche komplettiert.