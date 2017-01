Schalke 04 darf zum Punktspiel-Start wieder auf den Einsatz von Benedikt Höwedes hoffen.

Der Kapitän trainierte am Sonntag wieder mit der Mannschaft und absolvierte die Einheit ohne erkennbare Probleme. Höwedes laborierte zuletzt an einer Hüft-Reizung und konnte daher im Trainingslager in Spanien nur Rehamaßnahmen durchführen. Schon in den beiden letzten Spielen vor Weihnachten war der Nationalspieler durch die Verletzung gehandicapt, in der Pause besserten sich die Beschwerden nicht.

Nachdem Schalkes Trainer Markus Weinzierl in Benidorm ein dickes Fragezeichen hinter den Einsatz von Höwedes zum Pflichtspiel-Start setzte, sagte er nun: „Bei Bene haben wir Hoffnung, dass es bis Samstag klappt.“

Uchida gar nicht auf dem Platz



Nur individuell auf dem Platz trainieren konnten am Sonntag Thilo Kehrer (Bänderdehnung im Knie) und Sead Kolasinac, der schon beim Test in Chemnitz nicht eingesetzt wurde. Gar nicht auf dem Platz war Atsuto Uchida, der auch in Chemnitz nicht zum Kader zählte.