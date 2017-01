Rot-Weiss Essen befindet sich seit Mittwoch im Mannschaftstraining und bereitet sich auf die Restrunde vor.

Bislang präsentierten die Essener nach den Abgängen vom Tom Gubini (Ziel unbekannt), Leroy Kwadwo (FC Schalke 04 II) und Andreas Ivan (Wuppertaler SV) weder einen Neuzugang noch einen Probespieler im Training. Das wird sich am Montag ändern.

Zu Beginn der neuen Woche reist Daniel Maus aus Bayern ins Ruhrgebiet und stellt sich bei Rot-Weiss Essen vor. Der Torwart steht noch bis zum Saisonende beim VfR Garching - Tabellen-Achter der Regionalliiga Bayern - unter Vertrag. "Wir haben da einen Tipp bekommen und werden uns Daniel in den nächsten Tagen mal anschauen", sagt Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter an der Hafenstraße. Der 1,86 Meter große Maus ist 22 Jahre alt und bestritt in dieser Saison 21 Spiele für Garching. Er kassierte 44 Gegentore und hielt den Kasten dreimal sauber. Zuvor spielte er für den TSV Buchbach und hütete in der Jugend das Tor der Spielvereinigung Unterhaching. Insgesamt kann Maus schon auf 71 Regionalligaspiele (104 Gegentreffer, 15 Zu-Null-Spiele) zurückblicken.

Aktuell befinden sind bis auf die verletzten Niclas Heimann und Frank Löning alle Spieler im Trainingsbetrieb. Kai Druschky muss nach seiner langen Verletzungspause einige Übungen auslassen und nimmt noch nicht im vollen Umfang am Mannschaftstraining teil. "Sonst läuft alles sehr gut. Die Jungs sind heiß und ziehen alle gut mit", berichtet Lucas am Sonntag unserer Redaktion.