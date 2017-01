Pierre-Emerick Aubameyang ist auch in dieser Saison nicht zu stoppen.

Der Stürmer von Borussia Dortmund hat mit seinen Leistungen und den vielen Toren den Grundstein gelegt, zum Revierfußballer des Jahres 2016 gewählt zu werden. Damit hat der 27-Jährige seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigt.

50 Trainer aus dem Revier und die RevierSport-Redaktion haben sich an der Wahl beteiligt. Und dabei waren sich fast alle einig: Am Gabuner führt kein Weg vorbei. Im ersten Halbjahr hat der von Real Madrid umworbene Aubameyang in der Bundesliga 16 Tore in 15 Spielen geschossen. Mit 117 Punkten verwies er seinen Teamkollegen Julian Weigl (57) und Schalkes Leon Goretzka (40) auf die Plätze zwei und drei.