Warum sollte es nach Spielen des Afrika-Cups anders sein als nach Spielen mit Borussia Dortmund:

Auch nach dem Auftaktspiel mit Gabun beim Kontinentalturnier im eigenen Land musste sich Pierre-Emerick Aubameyang mehr zu seiner Zukunft bei Bundesligist Borussia Dortmund als zum 1:1-Remis gegen Guinea-Bissau. Und seine Auskünfte sorgen bei den BVB-Fans für Entspannung: Denn das Thema Real Madrid als Wunschverein des 27-Jährigen hat sich erst einmal erledigt.

„Ich denke, dass wir aufhören sollten, über Real Madrid zu sprechen“, sagte Aubameyang laut übereinstimmenden afrikanischen Medien. „Vorerst bleibe ich in Dortmund.“ In den vergangenen Wochen war viel spekuliert worden über einen Wechsel des Torjägers, der im bisherigen Saisonverlauf schon wieder 16 Mal für Schwarz-Gelb getroffen hat. „Wenn er zurück kommt, wird er definitiv die BVB-Farben tragen“, sagt auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc diesem Portal im Trainingslager in Marbella. Potenzielle Interessenten, von denen es neben Real Madrid mehrere geben soll, „haben sich noch nicht bei mir gemeldet.“

Aubameyang betonte derweil, wie wohl er sich in Dortmund fühle: „Die Herausforderung wird noch schöner. Sicher, wir sind einer der Topklubs, aber nicht wirklich vergleichbar mit Barcelona, Madrid oder den Bayern. Daher wäre es schön, mit Dortmund einen Titel zu holen – und dafür tue ich alles.“

Der Dortmunder Knipser hat sich auch über das kolportierte Mega-Angebot aus China geäußert. Aubameyang leugnete nicht, dass Shanghai SIPG bereit gewesen sein soll, 150 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen und ihm den Wechsel mit einem Jahressalär von mehr als 41 Millionen Euro schmackhaft zu machen. Sein Bruder habe ihn im Urlaub in Florida ganz aufgeregt angerufen und ihn gefragt, ob warum er ihn nicht darüber in Kenntnis gesetzt habe. Pierre-Emerick Aubameyang kann darüber nur schmunzeln: „Das amüsiert mich. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen bereit sind, so viel Geld für dich auf den Tisch zu legen. Aber ob es wahr ist oder nicht, ist die Frage, die gestellt werden muss. Ich habe dem ganzen keine Aufmerksamkeit geschenkt, denn ich habe meine eigenen Ziele – und die genießen Priorität.“