Der FC Kray und ETB SW Essen sind ohne Probleme in die Zwischenrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft eingezogen. Auch die anderen Favoriten setzten sich durch.

Das mit Spannung erwartete Duell der beiden Oberligisten FC Kray und der ETB SW Essen, hat der FCK mit 3:1 für sich entschieden. Dennoch kamen auch die Schwarz-Weißen als Gruppenzweiter weiter. Krays Co-Trainer Dustin Paczulla war weitestgehend zufrieden mit dem Verlauf: "Wir haben uns für heute viel vorgenommen. Das Jahr 2016 ist für uns sehr schlecht verlaufen, daher hat die Hallenstadtmeisterschaft einen enormen Stellenwert." Besonders die Einstellung seiner jungen Mannschaft imponierte Paczulla. "Die Jungs haben eine gute Mentalität gezeigt. Das ist auch für die Hallenmasters sehr wichtig, wenn du weit kommen willst", erklärte der Linienchef.

Wir haben alles dafür getan, um nächste Woche "Am Hallo" dabei zu sein

Ulf Ripke (BW Mintard)

Trotz der Niederlage zeigte sich auch Stephan Engels, Co-Trainer von ETB, durchaus positiv gestimmt: "Das erste Spiel gegen Kray war noch ein wenig holprig. Danach haben wir aber ins Turnier gefunden und kein einziges Gegentor mehr kassiert."

Auch die weiteren Gruppenfavoriten konnten sich durchsetzen. In Gruppe 7 konnten der SV Burgaltendorf und Al-Arz Libanon Essen in die Zwischenrunde einziehen. Die Sportfreunde Niederwenigern und der SC Werden-Heidhausen ließen der Konkurrenz in Gruppe 10 hinter sich.

Eine Überraschung gab es allerdings in Gruppe 8. Hinter dem Landesligisten TuS Essen-West 81 setzte sich der A-Ligist Türkiyemspor durch. Ganz zum Leidwesen von Frohnhausen-Coach Isaam Said. Sein Team wurde nach einer schwachen Vorstellung nur Dritter in der Gruppe, was den Linienchef auf die Palme brachte.



Der VfB hat derzeit noch die Chance als einer der beiden besten Gruppenzweiten weiterzukommen, muss dafür aber auf Ausrutscher der Konkurrenz am Sonntag hoffen. Vor den Frohnhausenern liegt sogar noch die Mannschaft von Trainer Ulf Ripke, BW Mintard. Der Coach der Blau-Weißen zeigte sich optimistisch, was das erreichen der Zwischenrunde angeht: "Natürlich könnten noch Teams an uns vorbeiziehen, aber ich denke, dass wir sehr gute Chancen besitzen. Wir haben alles dafür getan, um nächste Woche "Am Hallo" dabei sein zu können."

Bader SV sorgt für unschöne Szenen

Für einen kleinen Eklat sorgte der Bader SV. Der Essener B-Ligist sorgte dafür das die letzte Begegnung des Abends mit Verzögerung angepfiffen werden musste. Was war passiert: Im letzten Spiel des Bader SV, gegen ETB Essen, sah der BSV-Akteur Said Boutmarz nach Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte. Nach Spielende wollte Boutmarz eine Erklärung vom Schiedsrichter haben, der dies aber nicht erläutern wollte. Daraufhin bedrängten Spieler sowie Fans des Bader SV die Turnierleitung, wo sich der Schiedsrichter befand. Erst als Ordner dazukamen konnten die Akteure beruhigt werden.

Schwere Verletzung überschattet Turnier

Auch eine schwerere Verletzung mussse beklagt werden. Al-Arz-Spieler Zakaria Elouriachi musste nach einem Zweikampf vom Feld getragen werden. Nach längerer Behandlung wurde Elouriachi vom Rettungswagen abtransportiert. Eine Diagnose ist noch nicht bekannt.