Hönnepel-Niedermörmter Keine Freigabe für Reserve-Spieler

SV Hö.-Nie.-Trainer Georg Mewes ist mit seiner Oberliga-Mannschaft in dieser Woche in die Vorbereitung für die anstehende Rückrunde, welche am 26. Februar mit dem Nachholspiel gegen den SC Düsseldorf-West beginnt, gestartet.