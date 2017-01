Die Alemannia hat im Rahmen ihrer Wintervorbereitung zwei weitere Testspiele vereinbart.

Am Dienstag, 24. Januar, reist die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic in die Pfalz. Um 15.00 Uhr treffen die Schwarz-Gelben im Sportpark „Rote Teufel“ in Mehlingen auf die U23 des 1. FC Kaiserslautern aus der Regionalliga Südwest.

Den letzten Härtetest vor dem Ligaauftakt bestreiten die Alemannen am Samstag, 11. Februar, gegen den KFC Uerdingen. Das Spiel wird nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Die Alemannia bittet um Verständnis.