Der Nachfolger von Ralf Gemmer als Trainer der Sportvereinigung Meiderich 06/95 ist gefunden.

Manchmal gibt es diese Zufälle im Leben. Oliver Bähr hatte bis vor einer Woche nicht vorgehabt, wieder ins Fußballgeschäft einzusteigen. Der frühere Torjäger von TuRa 88 und Preußen Duisburg war bis vor zwei Jahren Trainer des Moerser A-Ligisten TV Asberg gewesen und hatte seitdem pausiert. Dann schaute er sich in der Halle an der Krefelder Straße den Stadtpokal an – und nun ist er plötzlich neuer Trainer des Bezirksligisten Meiderich 06/95. Wie kam’s denn dazu?

Der 48-Jährige berichtet: „Ich stand mit Hamborns Trainer Didi Schacht im Foyer der Halle, als irgendwie die Sprache darauf kam, dass 06 einen Trainer sucht. Da fragte Didi plötzlich, ob ich nicht Lust dazu hätte. Und der Reiz war irgendwie da, nachdem ich in den vergangenen Jahren nur Angebote von A- und B-Ligisten bekommen hatte.“ Nach einem kurzfristig anberaumten Gespräch mit Vereinschef Harald Schüffeln waren beide Seiten sich einig, es gemeinsam miteinander versuchen zu wollen. Die Zusammenarbeit ist erst einmal bis zum Ende der Saison angelegt, dann wird man weitersehen.

Das Ziel der Meidericher ist der Klassenerhalt

„Ich hoffe, dass ich die Erwartungen umsetzen kann“, sagt Bähr, der in seiner Trainervita außerdem noch den DSC Preußen und den TuS Rheinberg stehen hat. Was von dem Nachfolger des zum Jahreswechsel zurückgetretenen und zum SV Schwafheim gewechselten Ralf Gemmer erwartet wird, ist klar: nur der Klassenerhalt. Aktuell belegen die Meidericher Rang zwölf in der Gruppe 5 der Bezirksliga, haben aber nur einen Punkt Vorsprung gegenüber dem Relegationsplatz. „Ich kenne die Liga überhaupt nicht“, räumt Oliver Bähr ein, der die Zeit bis zum ersten Punktspiel am 5. März gegen Sterkrade 06/07 freilich in erster Linie dazu nutzen wird, sein eigenes Team kennenzulernen.

Das Testspielprogramm übernimmt der neue Coach von seinem Vorgänger – mit einer Ausnahme. Auf die Partie am 12. Februar beim TVD Velbert will er verzichten: „Ich will meiner Mannschaft für ein Testspiel nicht so eine weite Fahrt zumuten.“