Der SC Westfalia Herne hat seine Testspielpremiere dieses Winters schon hinter sich, hat am Mittwoch beim Landesliga-Zweiten Borussia Dröschede mit 4:1 gewonnen.

Mittwoch ein Landesligist als Gegner, am Sonntag geht es nun zu einem Oberligisten. Die Westfalia tritt um 14.30 Uhr bei der zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld an. Westfalia-Trainer Christian Knappmann war mit dem 4:1-Sieg in Dröschede, das Gegentor ausgenommen, zufrieden. Drei Treffer markierte Neuzugang Marcel Ramsey, dessen „Dynamik und Qualität“ Knappmann lobte.

Hinter Ramsey, so der Trainer, sei in Dröschede Marko Onucka auf der Zehner-Position aufgeblüht, wo er anstelle von Fatmir Ferati (Achillessehnenprobleme) spielte.

Fürs Bielefeld-Spiel hofft Knappmann, dass Fatlum Zaskoku wieder dabei sein kann.