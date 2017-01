Wer den frostigen Temperaturen draußen entfliehen will und dazu noch ein wenig Fußballbegeisterung mitbringt, der sollte am Wochenende in der Fritz-Husemann-Sporthalle vorbeischauen.

Wittens Ballkünstler bringen ab Samstag (13.30 Uhr) beim „Sparkassen-Hallencup“ das Parkett zum glühen und klären in spannenden Duellen die Frage, wer am Ende den Pokal in die Höhe recken darf.

Gruppe A

Klarer Favorit in der Gruppe A dürfte Bezirksligist TuS Heven sein. Auch wenn Hevens Trainer Carsten Blankenagel betont, dass die Klassenzugehörigkeit bei diesem Turnier nicht die ganz große Rolle spiele. „Jeder Verein hat gute Hallenspieler in seinen Reihen“, erklärt er , dass man daher gewarnt sei. Dementsprechend wird man, bis auf wenige Ausnahmen (u.a. fehlt Edeltechniker Ali Abou-Saleh), auch in Bestbesetzung antreten. „Der Hallencup ist in Witten ja schon prestigeträchtig“, erklärt Blankenagel, dass man daher auch bestmöglich Abschneiden wolle. Im Auftaktspiel bekommen es die Seinen mit dem zweiten großen Anwärter auf das Zwischenrundenticket zu tun, A-Ligist TuS Stockum. Die Kicker von der Pferdebachstraße sollten keine Mühe haben, die C-Ligisten DJK TuS Ruhrtal II und den FSV Witten hinter sich zu lassen.

Gruppe B

Nach dem Titelgewinn beim Reservecup schielt der SV Bommern II in der Gruppe B auf den nächsten Coup. Die Chancen aufs Weiterkommen stehen für den B-Kreisligisten gar nicht mal so schlecht. Schließlich begegnet man den Sportfreunde Schnee und dem Türkischen SV mindestens auf Augenhöhe – man kennt sich bereits aus dem Ligabetrieb. „Wenn wir die Form von vor einer Woche wieder aufs Parkett bringen und diese beiden Duelle gewinnen, rechne ich mir schon etwas aus“, meint Trainer Rafael Ostrowski optimistisch. Etwas forscher wird man beim VfB Annen das Turnier angehen. Für den A-Liga-Zweiten sollten Platz eins oder zwei kein Problem sein.

Gruppe C

Der zweite Bezirksligist im Bunde, der SV Bommern, prüft im Auftaktspiel der Gruppe C die DJK TuS Ruhrtal. An den beiden Kontrahenten sollte in Sachen Weiterkommen kein Weg vorbeiführen. Gleichwohl zeigten die Kicker von B-Ligist TuRa Rüdinghausen II beim Reservecup, dass man mit dem sprungreduzierten Leder umzugehen weiß. Immerhin schaffte man es bis ins Endspiel. Der Portugiesische SV hat dagegen wohl nur geringe Chancen auf den Zwischenrunden-Einzug.

Gruppe D

Zum einzigen vereinsinternen Duell während der Vorrunde kommt es in der Gruppe D. Titelverteidiger SV Herbede trifft dort auf die eigene Reserve aus der A-Kreisliga. Für den Trainer der Bezirksliga-Mannschaft, Marius Kundrotas, ist klar: „Wir wollen den Titel verteidigen“. Neben der eigenen „Zweiten“ gilt es TuRa Rüdinghausen und Ausrichter Hammerthaler SV hinter sich zu lassen. Das Erreichen des zweiten Turniertags (Sonntag, ab 12.30 Uhr) sollte dennoch nur Formsache für den amtierenden Cup-Sieger vom Stausee sein.