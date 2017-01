Die Zahlen sind beeindruckend. 45 Tore hat Preußen Sutum in der Hinserie der Fußball-Kreisliga A geschossen.

So weit, so gut. Das Besondere daran: Mehr als die Hälfte der Treffer gehen auf das Konto von Michael Krakala. Insgesamt 25 Mal hat der in 17 Spielen eingenetzt und führt damit die Torschützenliste der Kreisliga A2 deutlich an. „Definitiv beeindruckend“ findet auch Krakala selbst die Zahlen. Allerdings: „Da gibt es trotzdem noch Steigerungspotenzial, was die Effektivität angeht.“ Der Mittelstürmer ist eben Fußballer durch und durch, frei nach dem Motto: Es geht immer besser. „Wenn man auf das ein oder andere Spiel zurückblickt, dann gab es da schon ein paar Chancen, die ich fahrlässig vergeben habe.“ Aber im Großen und Ganzen ist der Linksfuß natürlich schon „sehr zufrieden“ mit seiner Torausbeute.

Mindestens genau so zufrieden wird Krakalas Verein über dessen Torausbeute sein. Und heilfroh, dass der Toptorjäger der Kreisliga A2 seine Fußballschuhe für Preußen Sutum schnürt. Denn das Potenzial, in einer höheren Liga zu spielen, hat Michael Krakala allemal. In seiner Jugend sah es sogar so aus, als könne er den Sprung nach ganz oben schaffen. Von der E-Jugend bis zur C-Jugend spielte er für den FC Schalke 04. Danach wechselte er zu Rot-Weiss Essen, spielte dort in der A-Junioren-Bundesliga und trainierte regelmäßig mit den Profis.

Nach zehn Jahren war dann aber Schluss an der Hafenstraße. Denn Krakala hatte nicht gerade Glück, was Verletzungen anging. „Ich hatte immer wieder verletzungsbedingte Probleme. Daher habe ich mich dann für das Studium entschieden.“ Wirtschaftswissenschaften statt RWE. Krakala kickte danach noch für den VfB Speldorf und den SV Zweckel. Aber auch ein paar Ligen tiefer nimmt der Fußball immer noch viel Zeit in Anspruch. „Die Prioritäten haben sich verschoben. Ich wollte mehr auf das Berufliche schauen und auch mehr Freizeit haben“, erzählt Krakala.

Dass er heute bei Preußen Sutum spielt, liegt vor allem an Nasreddine Bekali. Der Co-Trainer der Sutumer kam damals auf Michael Krakala zu, machte ihm ein Engagement bei Preußen schmackhaft. „Die Leute bei Sutum kannte ich teilweise noch von früher“, sagt Krakala. Und so stand der Entschluss des Stürmers schnell fest, doch wieder mit dem Fußballspielen anzufangen. Aus heutiger Sicht die „richtige Entscheidung“, wie Michael Krakala sagt: „Die mannschaftliche Geschlossenheit ist super. Wir machen auch privat viel miteinander, gehen zum Beispiel nach unseren Spielen in die Kultbar in Buer, gucken dort Fußball.“

Mittlerweile sind wir ganz schwer zu schlagen Michael Krakala

In der vergangenen Saison wechselte er zu Firtinaspor, wurde Meister in der Kreisliga. „Die Zeit dort war super. Aber ich wollte mit meinen Kollegen in Sutum spielen.“ Also ging es im Sommer zurück zu Preußen. „Der Kontakt war nie abgerissen. Ich war mit den Vorsitzenden Markus Reichelt, Savas Yesil und Andreas Böhm etwas trinken und sie haben mich schnell davon überzeugt, wieder für Sutum zu spielen.“

Und wieder war der Wechsel nach Sutum die richtige Entscheidung. 25 Tore in 17 Spielen sprechen für sich. Ohne die Tore von Michael Krakala hätte Preußen Sutum 20 Punkte, dank des Stürmers sind es 31. „Zu Beginn der Saison haben uns einige Stammspieler gefehlt. Aber mittlerweile sind wir ganz schwer zu schlagen“, sagt Krakala. Und das liegt zu einem ganz großen Teil an seinen Toren.