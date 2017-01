Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar ist erneut Vater: Sein viertes Kind heißt Jim. Im Februar soll er auf den Schalker Rasen zurückkehren.

Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar ist zum vierten Mal Vater geworden. Nach den Söhnen Seb (7) und Axel (4) sowie der Tochter Puck (3) brachte Huntelaars Lebensgefährtin Maddy am 2. Januar Sohn Jim zur Welt. Das gab Huntelaar via Twitter bekannt. Dabei leistete er sich einen lustigen Fehler: Er gab an, Jim habe bei der Geburt 4018 Kilogramm gewogen - und änderte das kurze Zeit später in "Gramm".

Huntelaar fehlt momentan wegen einer Verletzung am Außenband und musste deshalb auf die Reise ins Trainingslager nach Marbella verzichten. Schalke-Trainer Markus Weinzierl rechnet mit Huntelaars Rückkehr im Februar. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft am Saisonende aus. Seine Zeit auf Schalke läuft nach sieben Jahren ab. Breel Embolo (bis 2021), Donis Avdijaj (bis 2019) und Franco Di Santo (bis 2019) stehen noch langfristig unter Vertrag, vor kurzem verpflichteten die Königsblauen Guido Burgstaller vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2020 aus.

Im Gespräch ist seit längerem eine Rückkehr zu seinem Stammverein Ajax Amsterdam. Einen Wunsch hat der Torjäger aber noch. Im WAZ-Interview verriet er im Sommer: „Der Pokalsieg mit Schalke war ein absolutes Highlight – um das noch einmal zu erleben, würde ich alles tun.“