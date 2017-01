Borussia Mönchengladbachs U23 hat ihr zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Marbella gewonnen.

Gegen den chinesischen Erstligisten Tianjin Teda setzte sich die Mannschaft von Trainer Arie van Lent mit 2:1 (1:1) durch. Zuvor siegte Gladbach II mit 1:0 gegen Hollands Erstligist Sparta Rotterdam.

An der spanischen Costa del Sol startete Borussias U23 druckvoll in die Partie gegen den chinesischen Erstligisten Tianjin Teda. Doch auch der Klub aus China schenkte der jungen Fohlenelf nichts, sodass sich schnell ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte. Den ersten Torerfolg verbuchte in der zehnten Minute dann aber die van Lent-Elf. Einen schnellen, sehenswerten Angriff über Kwame Yeboah und Mandela Egbo wusste die Hintermannschaft des chinesischen Erstligisten nur durch ein Foul zu stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Oliver Stang daraufhin eiskalt. Mit der frühen Führung im Rücken erspielten sich die Jungfohlen zahlreiche weitere Torchancen, ließen diese jedoch ungenutzt verstreichen. Auf der anderen Seite nutzte Tianjin in der 24. Minute eine Unaufmerksamkeit des VfL nach einer Flanke zum 1:1-Ausgleichstreffer. „Die Jungs haben dennoch eine gute erste Halbzeit gespielt. Sie waren sehr fleißig und haben nach hinten wenig zugelassen“, resümierte van Lent.



Borussia II: Nicolas – Egbo (46. Lieder), Stang (46. Mero), Nkansah, Hoffmanns (46. Komenda) – Kraus (46. Feigenspan), Brandenburger (60. Mayer), Sezer (46. Ferlings), Mohr – Yeboah (46. Rizzo), Pisano (46.Eckert)

Tore: 1:0 Stang (10., Elfmeter), 1:1 (24.), 2:1 Feigenspan (80.)

Für die zweite Hälfte brachte der VfL-Trainer eine auf zahlreichen Positionen veränderte Elf, Tianjin blieb zunächst nahezu unverändert. Während das Team aus China nun besser in die Partie kam, tat sich die junge Fohlenelf insbesondere offensiv zunächst schwer. So bot sich Mitte der zweiten Halbzeit den Chinesen durch eine Standardsituation die Möglichkeit, in Führung zu gehen – diese nutzten sie jedoch nicht. In der Folge wechselte auch Tianjin sein Personal auf einigen Positionen aus. Nun war die junge Fohlenelf wieder besser im Spiel und sorgte zehn Minuten vor dem Abpfiff durch Mike Feigenspan für die Entscheidung: Der Stürmer schnappte sich den Ball, lief alleine auf das gegnerische Tor zu und traf trocken zum 2:1-Endstand. „Es tut gut, gegen einen ordentlichen Gegner zu bestehen. Mich freut besonders, dass die Abläufe schon wieder sehr gut funktioniert haben“, sagte ein zufriedener van Lent. Bis zum kommenden Freitag hält Borussias U23 noch ihr Trainingslager in Marbella ab.