Energisch, zielstrebig, motiviert: Schalkes Neuerwerbung Holger Badstuber, der bis zum Saisonende vom FC Bayern München ausgeliehen wurde, hat bei den Königsblauen viel vor.

„Es ist in mir drin. Ich will gewinnen und ich bin es gewohnt, zu gewinnen. Das wurde mir über Jahre eingetrichtert. Diese Mentalität, dieses Verlangen will ich jetzt hier bei Schalke einbringen“, sagt der 27-Jährige.

Badstuber hat jetzt vier Monate am Stück trainiert, fühlt sich gut und richtet den Blick komplett nach vorne. „Für mich ist es eine wichtige Zeit auf Schalke“, sagt er, „es war Zeit, jetzt eine Veränderung herbeizuführen. Und dafür habe ich mich entschieden.“ Es gab mehrere Alternativen, jetzt in der Winterpause ein neues Tätigkeitsfeld zu finden. Badstuber sagt: „Schalke hat bei mir Priorität gehabt. Das Gesamtpaket hat mich einfach überzeugt.“ Auch mit der blauen Kleidung kommt er klar, nachdem er jahrelang rot-weiß getragen hat. „Ich habe zahlreiche SMS bekommen, in denen stand: Das steht dir ganz gut“, lacht der Abwehrspieler. Bayern-Torwart Manuel Neuer schickte ihm ein „Glückauf“ mit auf die Reise nach Gelsenkirchen. „Neuer war mein Ansprechpartner. Er ist auf Schalke groß geworden, kennt den Klub in- und auswendig. Manu hat mir gesagt, dass er für Tipps bereit steht.“ Am Samstag (14 Uhr) wird Badstuber noch ohne Tipps vom Nationaltorwart auskommen. Dann steigt Schalkes Generalprobe beim Drittligisten Chemnitzer FC. Badstuber ist bereit. „Ich bin fit und traue mir zu, in Chemnitz zu spielen“, sagt er. Die Reise zu den Himmelblauen wird der Neuzugang auf jeden Fall mit antreten. Eine Woche später wird es dann beim ersten Meisterschaftsspiel im Jahr 2017 gegen den FC Ingolstadt ernst. Badstuber hat bei Schalke viel vor.