Personell gibt es zum Start des Trainings von Rot.Weiß Oberhausen einiges zu vermelden.

Patrick Bauder macht Laufeinheiten, ist aber wegen seines Mittelfußbruchs bis zum 16. Januar krankgeschrieben. Felix Haas (Kreuzband) absolviert Einzeleinheiten und soll langsam an die Mannschaft heran geführt werden. Der vergrippte Oliver Steurer läuft allein, wegen Erkältung fehlen Arnold Budimbu, wegen Magen-Darm Rafael Garcia. Sinan Özkara (Mittelfußbruch) wartet nur noch auf das abschließende O.k. seines Arztes, dann will er nach sechs Wochen Zwangspause auch wieder ins Training einsteigen. Terranova: „Derzeit habe ich 16 Leute hier im Einsatz, das lässt sich gut an. Ich freue mich aber über jeden, der zurück kommt.“ Ständige Trainings-Teilnehmer sind dazu Marvin Lorch (U 23), Mete Yildiz und Chris Führich (beide U 19), wobei letzterer wegen leichter Knieprobleme derzeit noch pausiert.

Davud Tuma und Daniel Neustädter, die den Verein verlassen sollen, haben ihre Trainingseinheiten in Jena und Wattenscheid um eine weitere Woche verlängert. Boran Sezen ist gar kein Thema mehr, er soll gehen. Derweil ist RWO stark an dem französischen Gastspieler Yassin Ben Bella interessiert, der derzeit mittrainiert. Der deutschsprechende Franzose (20) wurde in Zürich und Lyon ausgebildet und ist auf der Sechs oder Acht einsetzbar. Zuletzt war der zentrale Mittelfeldspieler vereinlos, davor spielte er für die U21 des FC Zürich.

Während Trainer Terranova die Einheiten auf dem Platz leitet und die Spieler dabei beobachtet, macht sich der sportliche Leiter Frank Kontny am Rand Gedanken über die etwas weitere Zukunft. Zum Saisonende laufen die Verträge folgender Spieler aus: Simon Engelmann, Robin Udegbe, Dominik Reinert, Oliver Steurer, Kai Nakowitsch, Benjamin Weigelt, Raphael Steinmetz, Felix Haas und Sinan Özkara. Am liebsten und wenn es die Finanzen zulassen, würde Kontny alle Spieler weiter verpflichten. Da Finanzlage und damit Etat der nächsten Saison jetzt noch nicht zu beziffern ist, wird er sich im Falle einiger Leistungsträger wohl damit abfinden müssen, dass sie zu höheren Clubs wechseln. Erste Kandidaten dafür sind derzeit Innenverteidiger Steurer und Torwart Udegbe. „Aber wir werden alles versuchen, eine starke Truppe zu behalten, schließlich laufen viele Verträge noch weiter.“ So die von Alex Scheelen, Robert Fleßers und Patrick Bauder.