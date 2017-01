Auch im zweiten Testspiel des neuen Jahres konnte Bochums U19 einen Sieg verbuchen.

Gegen Fortuna Köln siegte die Talentwerk-Elf an der Hiltroper Straße mit 2:0. „Es war nicht das beste Spiel von uns, wir haben in den Tagen vorher intensiv trainiert, die Beine waren schwer“, sagte Trainer Jan Siewert: „Aber das Ergebnis spricht für sich, die Jungs ziehen gut mit. Ich freue mich, dass wir zu Null gespielt haben.“

Die Bochumer gingen in der ersten Hälfte durch Gastspieler Rafael York in Führung. Der schwedische U17-Nationalspieler, mit dessen Verpflichtung sich der VfL beschäftigt, hatte keinerlei Anlaufschwierigkeiten, sondern feierte gleich einen guten Einstand: In der dritten Minute lupfte der Linksfuß den Ball aus 20 Metern über den Torwart zum 1:0. Kurz vor Schluss erhöhte Dominik Steczyk per Elfmeter auf 2:0, der Stürmer war zuvor selbst gefoult worden.

Parallel zum Test der Junioren kamen im Testspiel der Profis gegen die SpVgg Greuther Fürth mit Görkem Saglam, Ulrich Bapoh, Maxim Leitsch und Moise Ngwisani wieder vier U19-Spieler zum Einsatz. Der griechische Jugendnationalspieler Evangelos Pavlidis, der wie Saglam mit einem Profivertrag ausgestattet ist, durfte sich im neuen Jahr bei den Profis noch nicht anbieten. „Er wird wieder seine Chance bekommen, dafür muss er bei der U19 aber hart arbeiten“, sagt Siewert.

Weiter geht es für Bochums U19 am Samstag im hessischen Höhr gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt (13 Uhr).