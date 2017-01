Am Donnerstag haben die Zugänge Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg) und Holger Badstuber (FC Bayern München) die Arbeit auf Schalke aufgenommen.

Am Vormittag drehten Burgstaller und Badstuber mit dem verletzten Kapitän Benedikt Höwedes Laufrunden auf dem Haupttrainingsplatz am Berger Feld. Danach steht für die Zugänge der Medizincheck auf dem Programm.

Die erste Begegnung mit allen Mitspielern gibt es am Freitagmittag. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager hat das S04-Team am Donnerstag frei, trifft sich aber am Freitag um 13.30 Uhr zum Training in Gelsenkirchen. Am Samstag um 14 Uhr steht die Generalprobe vor dem Rückrundenstart beim Drittligisten Chemnitzer FC an. Auch Burgstaller und Badstuber sollen die Reise nach Sachsen antreten.

Bayern-Kapitän Lahm lobt Schalke-Zugang Badstuber

Bayern-Kapitän Philipp Lahm lobte Badstuber für seine Entscheidung, nach Gelsenkirchen zu wechseln. "Das Wichtigste für Holger ist, dass er regelmäßig spielen kann, dass er die Möglichkeit hat, nach den längeren Verletzungen wieder in den Rhythmus zu kommen", sagte Lahm in einem "Bild"-Interview. Badstuber ist fit, mit dem FC Bayern weilte er bereits im Trainingslager in Katar.

Er konkurriert mit Naldo, Benedikt Höwedes, Thilo Kehrer und Matija Nastasic um einen Platz in Schalkes Dreierkette.