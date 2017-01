Endlich. Gegen den 1. FC Köln stand Felix Dornebusch einmal für 45 Minuten richtig im Fokus.

Gegen den Bundesligatorjäger Anthony Modeste und Kölns Neuzugang Christian Clemens sorgte der 22-Jährige dafür, dass seine Mannschaft nur mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit ging. Für den jungen Bochumer Keeper war das Spiel eine willkommene Gelegenheit, einmal vor Publikum zu zeigen, wie er sich kontinuierlich im Training weiterentwickelt hat. Dornebusch nach seinem 45-minütigen Einsatz: „Es war das erste Testspiel seit ich Profi bin, indem ich einmal richtig was zu tun hatte. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden.“

Überhaupt ist er nicht unglücklich über die Tatsache, dass er seit der Sommerpause zur Nummer zwei hinter Stammkeeper Manuel Riemann aufgestiegen ist: „Es gibt in der Bundesliga nicht viele Torhüter, die in jungen Jahren schon die Nummer zwei sind.“

Im vergangenen März hat Dornebusch, der bereits seit 2011 beim VfL spielt, seinen Vertrag bis zum 30.6.2019 verlängert. „Als gebürtiger Bochumer fühle ich mir sehr wohl und ich glaube, dass es für meine Entwicklung der richtige Schritt war, hier zu verlängern.“ Von der U13 bis zur U17 war Felix Dornebusch zwischenzeitlich ein Königsblauer. In der Schalker Knappenschmiede stand er gemeinsam mit Manuel Neuer im Training, doch den Schritt zurück nach Bochum, wo er einst bei Teutonia Ehrenfeld begann, hat er nicht bereut.

Und so freute er sich besonders darüber, dass er am vergangenen Samstag, Modeste bei zwei, drei Aktionen sicher im Griff hatte. Dornebusch annerkennend: „Er ist ein Tier, wenn er alleine auf einen zugelaufen kommt, aber diesmal hatte ich ihn im Griff. Dabei dachte der 22-Jährige wohl an den 1. September, als ihm beim Testspiel in Köln der Stürmer überwand: „Diesmal hatte er keine Chance.“

Rückblickend auf die Partie gegen Köln gestand er aber ein: „Wir haben zumindest in der ersten Halbzeit nicht den Fußball gespielt, den wir können und dafür ist auch der Torwart als Teil der Mannschaft mitverantwortlich.“