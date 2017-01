Am Mittwochmittag hat Regionalligist Rot-Weiss Essen das Training wieder aufgenommen.

Bei zunächst strömendem Regen begrüßte Essens Coach Sven Demandt 23 Spieler auf dem Rasen. Lediglich Keeper Niclas Heimann (Außenbandriss im linken Fuß) fehlte nach seiner Verletzung noch. Doch auch er wird bald zurück erwartet.

Wir sprachen nach der ersten Einheit mit Essens Sportlichem Leiter Jürgen Lucas über die Winterpause und die Erwartungen an die Restrunde.

Jürgen Lucas, sind Sie froh, dass es wieder los geht?

Klar, wir sind hungrig und froh, wieder auf dem Platz zu sein.

Was ist Ihr Wunsch für die Vorbereitung?

Es wäre toll, wenn die Jungs gesund bleiben. Bis auf Niclas Heimann sind alle Mann wieder auf dem Platz, da sind wir sehr froh drüber. Wir hoffen, dass wir etwas mehr Glück als in der Sommer-Vorbereitung haben, wo uns gleich einige wichtige Leute weggebrochen sind. Daher fehlte bei den Spielern bisher der richtige Rhythmus.

Im Abschluss-Spiel war Kai Druschky noch nicht dabei. Warum?

Gewisse Dinge müssen wir bei Kai noch etwas anders steuern nach seiner langen Verletzungspause. Es war sein erster Tag im Mannschaftstraining. Den ersten Teil hat er mitgemacht, danach etwas im Ausdauerbereich trainiert. So werden die kommenden Tage bei ihm auch aussehen.

Wann wird Testspieler Shunya Hashimoto vom Oberligisten SC Düsseldorf-West sich vorstellen?

Da gibt es noch keinen fixen Termin. Angedacht ist, dass er in der Woche vor dem Test gegen Koblenz zu uns kommt und sich vorstellt.

Wird im Winter personell noch etwas passieren? Es gab Gerüchte, dass sich RWE um Jesse Weißenfels bemühen würde, der seinen Vertrag in Münster vor dem Jahreswechsel aufgelöst hat.

Nein, da ist aktuell nichts dran. Grundsätzlich schließen wir nicht aus, noch etwas zu machen. Wenn wir was machen, dann nur, wenn es auch für die Zukunft Sinn macht. Stand Mittwoch gehen wir davon aus, dass wir mit dem jetzigen Kader in die Rückserie starten.

Wie lautet die Marschroute für die Rückrunde?

Wir haben uns vorgenommen, das hat der Trainer auch der Mannschaft gesagt, dass wir uns in unserem Spiel in gewissen Situationen verbessern. Wir wollen dominanter und torgefährlicher auftreten. Die Jungs sollen mit größerer Überzeugung Fußball spielen. Wir hoffen, dass wir das umsetzen können. Auf diesen Punkten liegt ein Schwerpunkt in der Vorbereitung. Wir haben einfach zu viele Spiele, in denen wir kein Tor geschossen haben. Da wollen wir anders auftreten.