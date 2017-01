Während der 1. FC Köln noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger-Ersatz für Mergim Mavraj ist (er wechselte im Winter zum HSV), hat der Klub intern drei Verträge verlängert.

So gab der FC bekannt, dass Kapitän Matthias Lehmann bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben hat. Der dänische Abwehrspieler Frederik Sörensen bleibt bis zum 30. Juni 2021. Sogar bis zum 30. Juni 2022 bleibt der kölsche Junge Marcel Risse, der sich nach einem Kreuzbandriss aktuell in der Reha befindet.

„Freddie Sörensen ist ein Top-Profi, der in der Defensive mit hoher Flexibilität agieren kann. Mit seiner unaufgeregten Art passt er hervorragend in unser Team und hat in den bisher eineinhalb Jahren als Innen- und rechter Außenverteidiger beim FC eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist“, erklärt FC-Cheftrainer Peter Stöger. Der Däne absolvierte bislang 38 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln.

Der Dauerbrenner dieser Saison erklärte nach seiner Verlängerung: "Es macht mir großen Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein und mit dem FC in der Bundesliga zu spielen. Nach meinem Wechsel aus der italienischen Serie A habe ich hier eineinhalb Jahre erlebt, die mich als Spieler weitergebracht haben. Ich freue mich, den Weg mit dem FC gemeinsam weiter zu gehen und bin zuversichtlich, dass wir als Team mit unseren begeisterungsfähigen Fans erfolgreich sein werden."

Bereits seit Sommer 2012 trägt Kapitän Lehmann das FC-Trikot. „Matze Lehmann ist ein vorbildlicher Kapitän für unsere Mannschaft und mit seiner Einstellung und seinem Leistungsvermögen eine wichtige Säule in unserem Team. Es ist beeindruckend, wie er auch jetzt in der Reha nach seiner Verletzung an seinem Comeback arbeitet“, lobt Coach Stöger seinen verlängerten Arm auf dem Platz.

Stöger betonte auch, wie sehr ihn die Verlängerung von Risse freut, der zuletzt zwei Mal das Tor des Monats erzielte, ehe er sich beim Auswärtsspiel in Hoffenheim schwer verletzte: "Marcel Risse hat bis zu seiner Verletzung auf Top-Niveau gespielt und war mit zwei Toren und vier Vorlagen in der Bundesliga maßgeblich an unserem sehr guten Abschneiden bis zur Winterpause beteiligt. Marcel ist nicht nur Leistungsträger, sondern auch Identifikationsfigur in unserem Team."

„Ich weiß, was ich am FC habe. In unserem Miteinander spüre ich Kontinuität und Verlässlichkeit. Das macht für mich den 1. FC Köln aus“, betonte Risse. „Dass wir während meiner Reha nach meinem Kreuzbandriss verlängert haben, ist für mich ein großes Zeichen der Wertschätzung, für die ich dankbar bin.“ Risse absolvierte für den FC seit Sommer 2013 bislang 115 Pflichtspiele und erzielte 23 Tore.