Mit 13:0 (4:0) gewinnt der MSV Duisburg gegen den Landesligisten Viktoria Buchholz das letzte Testspiel vor dem Trainingslager in Portugal.

Bei eisigen Temperaturen fanden sich rund 400 Besucher am MSV-Trainingsgelände an der Westenderstraße ein und sahen ein Testspiel, in dem der Landesligist dem Drittligisten von Minute eins an in allen Belangen unterlegen war.

Ohne die angeschlagenen Spieler Branimir Bajic Branimir Bajic» zum Profilund Baris Özbek Baris Özbek» zum Profil, dafür aber mit dem wieder genesenen Thomas Blomeyer Thomas Blomeyer» zum Profil ging die Elf von Coach Ilia Gruev nach 14 Spielminuten durch Torjäger Kinglsey Onuegbu Kingsley Onuegbu» zum Profil in Führung. Zlatko Janjic (27.) Fabian Schnellhardt Fabian Schnellhardt» zum Profil(35.) und Thomas Bröker Thomas Bröker» zum Profil (41.) stellten in Durchgang eins die Weichen auf Sieg. Vor allem spielerisch wusste der MSV zu überzeugen. Man erkannte, was Gruev von seinen Spielern im Vorfeld der Partie verlangt hatte: Pressing und schnelle Gegenstöße. Immer wieder animierte er seine Schützlinge an der Seitenlinie früh draufzugehen und den Gegner schon bei der Ballannahme zu stören.

"Wir waren zu keinem Zeitpunkt satt. Das hat mir sehr gut gefallen!" Ilia Gruev

Was in Durchgang eins schon gut gelang, klappte in der zweiten Halbzeit noch besser. Gruev wechselte inklusive Torwart einmal komplett durch und brachte nach dem Pausentee eine neu formierte Mannschaft, von der er die gleiche Spielweise verlangte - und das ging auf. Drei mal Stanislav Iljutcenko Stanislav Iljutcenko » zum Profil, drei mal Simon Brandstetter Simon Brandstetter» zum Profil, zwei mal Andreas Wiegel Andreas Wiegel» zum Profilund einmal Tim Albutat Tim Albutat» zum Profil schraubten das Ergebnis auf ein sattes 13:0, das auch in der Höhe gegen einen total überforderten Landesligisten völlig in Ordnung ging.

"Ich habe von den Jungs erwartet, dass sie pressen,pressen und pressen", machte der Coach der Zebras die augenscheinliche Spielweise seiner Mannschaft an diesem Tage noch einmal deutlich. "Das haben sie sehr gut gemacht und dabei tolle Tore erzielt. Ich bin sowohl mit der Spielweise, als auch mit der Mentalität meiner Mannschaft zufrieden, weil wir zu keinem Zeitpunkt satt waren", führte Gruev seine Analyse weiter fort.

Sein Gegenüber, Viktoria-Trainer Michael Roß, zeigte sich sehr enttäuscht von seiner Mannschaft, die sich deutlich mehr vorgenommen hatte. "Wir wollten die Räume viel enger machen und dicht an den Leuten dran bleiben. Das ist uns vielleicht zehn Minuten lang ganz gut gelungen, aber danach sind wir total eingebrochen. Wir wussten natürlich, dass wir spielerisch überhaupt nicht mithalten können, aber spätestens in Durchgang zwei haben wir überhaupt keine Körpersprache mehr auf dem Platz gezeigt und das enttäuscht mich wirklich sehr", brachte er seinen Unmut klar zur Geltung. Sein Zusatz: "Ich finde, wir haben wirklich kein gutes Spiel gemacht und müssen uns in allen Bereichen deutlich steigern. Nächste Woche beginnen wir erst so richtig mit der Vorbereitung und dann haben wir noch etwas Zeit hart an uns zu arbeiten."

Für den MSV Duisburg war es das letzte Testspiel vor dem Trainingslager in Portugal. Gruev und seine Schützlinge fliegen am Donnerstag nach Faro, um sich dort auf die Rückrunde vorzubereiten.