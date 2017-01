Es war noch sehr holprig, aber das darf es zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung auch noch sein:

Mit dem 2:1-Sieg gegen den belgischen Tabellenvierten KV Oostende setzte Schalke am Dienstagabend den sportlichen Schlusspunkt unter das Trainingslager im spanischen Benidorm. “Wir haben gewonnen und zwei Tore erzielt, nachdem wir einem Rückstand hinterherlaufen mussten”, resümierte Markus Weinzierl - ganz zufrieden schien Schalkes Trainer nicht zu sein. Für die Königsblauen trafen Leon Goretzka (41.) und Yevhen Konoplyanka (46.).

Kurz vor dem Anpfiff wurde die Verpflichtung von Bayern-Leihgabe Holger Badstuber als Verstärkung für die personell gebeutelte Abwehr bekannt gegeben: In Abwesenheit der verletzten Benedikt Höwedes und Matija Nastasic bildete gegen Oostende Routinier Naldo gemeinsam mit den beiden Youngstern Thilo Kehrer und Phil Neumann die Dreierkette. So hatte Schalke in Spanien auch oft trainiert. Mit Donis Avdijaj stand zudem noch ein dritter junger Spieler in der Start-Elf.

Avdijaj machte in der Anfangsphase auch mit zwei Torschüssen auf sich aufmerksam (8., 18.) - beide Male hatte Leon Goretzka die Vorarbeit geliefert. Zudem scheiterte Max Meyer nach Zuspiel von Avdijaj am belgischen Torwart William Dutoit. Schalke war ordentlich im Spiel, geriet aber nach 22 Minuten mit 0:1 in Rückstand.

Eine Rechtsflanke von Conte konnte Schalkes Torwart Ralf Fährmann nur gegen die Latte lenken, den Abpraller köpfte Nicklas Pedersen ins Schalker Tor. Ein vermeidbarer Treffer, fand auch Markus Weinzierl, “nach der Flanke, die Ralf nicht 100-prozentig richtig eingeschätzt hat”.

Schalke wirkte danach nicht gerade bestens sortiert, ehe die Königsblauen das Spiel wieder in den Griff bekamen - wenn auch mit der Hilfe des Schiedsrichters: Denn der zeigte Oostendes El Ghanassy nach einer halben Stunde wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte - eine ziemlich übertrieben wirkende Entscheidung. Die Belgier waren empört, aber Schalke bekam nun wieder mehr Zugriff auf den dezimierten Gegner und glich in der 41. Minute durch Leon Goretzka zum 1:1 aus. Vorausgegangen war der beste Spielzug der gesamten Partie über Kolasinac und Avdijaj, den Goretzka trocken abschloss. Da zeigte sich einmal, wie es sein kann, wenn Tempo aufgenommen wird.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Weinzierl viermal: Er brachte unter anderem Yevhen Konoplyanka und Atsuto Uchida, und eine Co-Produktion der beiden führte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum 2:1 - Torschütze Konoplyanka traf mit einem schönen Seitfallzieher. Es war einer der wenigen Höhepunkte der zweiten Halbzeit, in der Schalke durch den spät eingewechselten Haji Wright nur noch eine richtig gute Torchance hatte (77.). Dafür konnte sich der für Fährmann eingewechselte Alexander Nübel kurz vor Schluss noch einmal auszeichnen, als er gegen Marusic den möglichen Ausgleich verhinderte - und das gegen nur zehn Mann.

An diesem Mittwoch fliegt Schalke zurück nach Deutschland, wo noch eine Menge Arbeit bis zum Start bleibt. Einer der glücklichsten Spieler an Bord wird Atsuto Uchida sein, der nach seiner langen Verletzungspause 45 Minuten durchhielt und danach sogar auf Deutsch sagte: “Nach einer Woche Trainingslager habe ich Muskelkater - aber das ist normal.”