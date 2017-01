Der FC Schalke 04 ist erfolgreich ins Fußball-Jahr 2017 gestartet.

Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstag im Rahmen des Trainingslagers in Benidorm ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KV Oostende mit 2:1 (1:1). Nicklas Pedersen (22.) brachte die Belgier zunächst in Führung, ehe Leon Goretzka (41.) und Jewgeni Konopljanka (46.) den Erfolg der Königsblauen sicherstellten. Oostendes Yassine El Ghanassy sah nach 26 Minuten die Gelb-Rote Karte. Am Mittwoch kehrt die Mannschaft von Markus Weinzierl nach Gelsenkirchen zurück.