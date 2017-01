Nachdem er fast die gesamte Vorrunde wegen einer Verletzung verpasste, greift Sven Bender bei Borussia Dortmund wieder an – und sieht sich in besonderer Verantwortung:

„Ich bin einer derjenigen, die am längsten dabei sind“, sagt er. „Ich nehme diese Rolle als Führungsspieler auch an und versuche es jeden Tag vorzuleben.“ Vor allem nach dem Umbruch im Sommer seien die erfahrenen Mannschaftskollegen besonders gefordert. „Gerade bei dem jungen Kader, in dem auch viele eine andere Sprache sprechen, ist es sinnvoll, wenn jemand die Richtung vorgibt und da wird mitgegangen“, so Bender.

Seine Verantwortung nahm der 27-Jährige auch wahr, als er wegen seiner Verletzung nicht mit der Mannschaft trainieren konnte: „Ich habe immer versucht, so viel wie möglich am Trainingsgelände zu sein, während der regulären Trainingseinheiten, um zu helfen, um positive Energie auszustrahlen“, erzählt er.

Das sei wichtig, damit die junge Mannschaft funktioniere: „Wir haben die Verpflichtung, jeden einzelnen mitzunehmen“, sagt der Innenverteidiger. „Es geht nur als Team. „Wenn einer außen vor bleibt, dann ist das immer schlecht als Team. Da sind vor allem wir Älteren gefordert.

Dazu gehört auch Marcel Schmelzer, um dessen Rolle zuletzt öffentlich debattiert wurde, nachdem Trainer Thomas Tuchel sich in der Angelegenheit nicht klar festgelegt hatte. Die Debatte kann Bender nicht verstehen: „Das ist bei uns überhaupt kein Thema“, sagt er. „Wir haben Marcel Schmelzer als Kapitän und fertig aus.“ Er selbst erhebt keinen Anspruch auf das Amt: „Wir haben eine Handvoll Führungsspieler, jeder hat seine Funktion“, sagt Bender. „Ich brauche die Binde nicht, um zu reden.“

Jeder sei gefragt, um den Erfolg zu bringen, so Bender: „Wir sind dafür verantwortlich, dass wir als MS funktionieren“, sagt er. „Wir haben ja nur eine Aufgabe: erfolgreich Fußball zu spielen. Da ist das Trainerteam gefragt und da sind wir gefragt. Jeder einzeln, aber auch als komplettes Team zusammen. Nur so geht's.“