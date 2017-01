Wintertest Nummer zwei: Am Mittwoch empfängt der VfL Bochum den Ligagefährten SpVgg Greuther Fürth.

Die Partie ist um eine halbe Stunde nach hinten auf 13.30 Uhr verlegt worden. Wo genau der Ball rollen soll, wird erst am Mittwochvormittag entschieden. Entweder wird die Partie im Ruhrstadion angepfiffen oder auf dem unteren Trainingsplatz.

Personell hat sich nicht viel verändert seit der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln am Samstag. Allerdings ist Manuel Riemann wieder gesund, die Nummer eins dürfte auch zwischen den Pfosten stehen. Ob Vitaly Janelt dabei sein wird ist fraglich. Der 18-jährige defensive Mittelfeld-Spieler aus Leipzig fehlte gestern im Training. Arvydas Novikovas, der gegenüber den litauischen Medien erklärt hatte, den VfL Bochum auf jeden Fall zu verlassen, trainierte zwar mit, war aber vom abschließenden Trainingsspiel ausgeschlossen. Mit Novikovas ist in den verbleibenden Testspielen wohl nicht mehr zu rechnen.

Dafür aber mit Ulrich Bapoh, dem U19-Spieler. Er wird sicher erneut zum Einsatz kommen.

Fürths relativ neuer Trainer Janos Radoki hat bereits beim 2:2 gegen Wehen Wiesbaden Stephen Sama eingesetzt, der ja auch in Bochum mal ein Thema war und nun aus Stuttgart zu den Franken gewechselt ist. Andere Fürther spielen dagegen keine Rolle mehr unter Radoki, der erst einmal bis zum Saisonende weitermachen darf. Sebastian Heidingers Vertrag wurde aufgelöst, Robert Zulj, in der vergangenen Saison noch eine große Nummer, darf gehen, und Stephan Schröck, dessen Karriere in Fürth begann, soll auf keinen Fall zurückkommen.