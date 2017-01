Seit gut einer Woche ist Fußball-Oberligist TSG Sprockhövel wieder im Training, und am kommenden Wochenende soll auch das erste Testspiel stattfinden.

Sollten es die Witterungsverhältnisse zulassen, dann geht es am Samstag gegen den Oberligisten Westfalia Rhynern (Anstoß: 13 Uhr, German-Flavours-Travel-Arena).

Im Training war der Kader zuletzt recht übersichtlich. Das liegt zunächst einmal daran, dass einige Spieler angeschlagen sind. Zudem haben drei Akteure die TSG Sprockhövel zur Winterpause verlassen. Nach Philipp Dünnwald und Robin Kost verabschiedete sich jetzt auch Radu Maldea. Der Linksverteidiger, der bei der TSG nicht an Felix Gremme vorbeikam und in dieser Saison in der Meisterschaft noch nicht gespielt hat, wechselte jetzt zu Westfalia Herne.

Gut möglich ist aber, dass noch weitere Spieler gehen werden. Das hängt davon ab, wie es in Sachen Zugänge aussieht. Denn neu im Kader ist bisher nur der 20-jährige ungarische Stürmer Mark Murai.

Sprockhövels Trainer Andrius Balaika rechnet aber damit, dass sich in Kürze noch etwas tut. Und er hofft zudem, dass die angeschlagenen Spieler bald ins Training zurückkehren können. Dazu gehören aktuell Stürmer Hatim Bentaleb, Innenverteidiger Jan-Niklas Budde und auch Mittelfeldspieler Adrian Wasilewski, der einer der eigentlich unverzichtbaren Stammspieler ist. Wasilewski, der sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, muss sich jetzt einem kleinen operativen Eingriff unterziehen, damit die damals eingesetzte Platte entfernt werden kann.

„Ich denke, dass Adi in vier bis fünf Tagen wieder im Training ist“, sagt Andrius Balaika, der zudem noch einmal betont, dass der Kampf um den Klassenerhalt trotz eines Rückstands von elf Punkten auf einen sicheren Platz noch nicht aufgegeben wird. „Das hat auch der Vorstand der Mannschaft noch einmal klargemacht“, sagt der Trainer.

Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Sprockhöveler am 4. Februar im Westfalenpokal gegen den FC Brünninghausen. Bis dahin stehen folgende Testspiele auf dem Programm:

Samstag, 14. Januar, 13 Uhr: TSG Sprockhövel - Westfalia Rhynern; Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr: TSG Sprockhövel - Schalke 04 U19; Samstag, 28. Januar, 15 Uhr: TSG Sprockhövel - Cronenberger SC; Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr: TSG Sprockövel - ASC Dortmund.

Zudem wurde für den Sonntag nach dem Westfalenpokal-Viertelfinale gegen den FC Brünninghausen noch ein weiteres Testspiel gegen Westfalia Herne verabredet (Anstoß: 15 Uhr, German-Flavours-Travel-Arena).