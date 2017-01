Arminia Bielefeld hat am Dienstag die erste Neuverpflichtung des Jahres unter Vertrag genommen.

Der 31-jährige Sören Brandy wechselt mit sofortiger Wirkung von Union Berlin zum DSC und wird bereits morgen am Mannschaftstraining im Wintertrainingslager im spanischen Benidorm teilnehmen. Vor seiner Station in Berlin war der Ostwestfale u.a. auch für den FC Gütersloh und den SC Paderborn aktiv. Der gebürtige Verler blickt auf insgesamt 203 absolvierte Spiele in der 2. Bundesliga unter anderem für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen zurück, in denen er bei 26 Torvorlagen 43 Tore selbst erzielte. Beim DSC erhält Brandy einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 und wird mit der Rückennummer 16 auflaufen.