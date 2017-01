Der ehemalige Spieler von Victoria Clarholz, Lars Remmert, steht kurz vor einem Comeback. Der 37-Jährige soll dem Verein dabei helfen, die Klasse zu halten.

Wie die Neue Westfälische Zeitung berichtet, steht der ehemalige Regionalliga-Spieler Remmert vor einem Comeback bei seinem ehemaligen Verein Victoria Clarholz. Nach einem halben Jahr Fußball-Pause tritt der Mittelfeldspieler damit wieder auf die Fußballbühne.

Nach einer mehr als durchwachsenen Hinrunde belegt Victoria Clarholz momentan den elften Tabellenplatz der Westfalenliga 1. Mit 22 Punkten haben sie neun Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. In der Rückrunde soll der Vorsprung ausgebaut werden, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten und den Verbleib in der Westfalenliga zu sichern.

Damit der Klassenerhalt erreicht werden kann, sind die Verantwortlichen auf der Suche nach Verstärkung für die Mannschaft. Mit Remmert sind sie in den eigenen Reihen fündig geworden. Zum Ende der Saison 2015/16 hat dieser die Senioren der Victoria in Richtung Alten Herren verlassen. Nun kehrt er zurück.

In seiner aktiven Laufzeit hat Remmert es bis in die Regionalliga geschafft. Mit Preußen Münster und dem SC Verl hat er in über 40 Regionalliga-Spielen Wettkampferfahrung gesammelt. Mit jedem der beiden Vereine ist er sogar jeweils einmal im DFB-Pokal aufgelaufen. Diese Erfahrung könnte Victoria Clarholz jetzt nutzen und das nicht auf physische Weise, wie Clarholz' Pressesprecher Marc Borgmann gegenüber der neuen Westfälischen Zeitung zum Ausdruck bringt: „Lars kann auf fast allen Positionen spielen und ist darüber hinaus als Typ ein absoluter Gewinn für das Team.“

Wie lange er seinen ehemaligen Verein unterstützen wird, steht noch nicht fest. Zum Start der Rückrunde geht es erst einmal zum SV Zweckel, die schon mitten im Abstiegskampf stecken. Für Victoria Clarholz ein Spiel, das gewonnen werden muss. Für Remmert ist es die Premiere im zweiten Anlauf der aktiven Fußballkarriere.