Schon vor dem Moerser Hallenstadtpokal hat Hrvoje „Vlao“ Vlaovic den Verantwortlichen vom Fußball-Bezirksligisten GSV Moers gesagt, dass er geht.

Schon vor dem Moerser Hallenstadtpokal hat Hrvoje „Vlao“ Vlaovic den Verantwortlichen vom Fußball-Bezirksligisten GSV Moers seine Entscheidung mitgeteilt: Der A-Lizenz-Trainer wird zum Saisonende den Verein verlassen. „Dieser Entschluss ist lange gereift“, versichert Vlao, der rund sieben Jahre beim GSV war. Er weiß, was er dem Verein zu verdanken hat. Als Spieler war er eine Führungskraft und hat schließlich als Jugendtrainer in seiner ersten Trainerstation die A-Junioren vom GSV auf Vordermann gebracht. Als Erdem „Eddy“ Onat sein Traineramt bei der ersten Mannschaft im Landesliga-Abstiegskampf abgegeben hat, klopften die GSV-Verantwortlichen bei Vlao an. Und der sagte „Ja“.

Das war Ende April 2014. Doch am 7. Juni 2015 musste der GSV runter in die Bezirksliga. Vlaovic zeigte Charakter und ging mit.

Doch nun denkt er über eine neue Herausforderung nach. „Vielleicht bei einem ambitionierten Verein, oder ich hospitieren irgendwo“, sagt er. Kontakte hat der Ex-Spieler vom MSV Duisburg II genug.

Mittlerweile wohnt er mit seiner Familie in Neukirchen-Vluyn, hat zwei Söhne, zwei und sieben Jahre alt. Nicht nur deshalb sei für ihn auch ein Engagement im Nachwuchsbereich denkbar. Es müsse nur alles stimmen.