André Schürrle und Mario Götze wollen ihre Karrieren beim BVB wieder in Schwung bringen. Mit ihren Anfangsschwierigkeiten gehen die Weltmeister sehr unterschiedlich um.

Am Montagnachmittag war es dann tatsächlich mal passiert: Borussia Dortmund trainierte im Estadio Municipal von Marbella – und Mario Götze und André Schürrle waren in unterschiedlichen Gruppen gelandet. An den Tagen zuvor hatten sie so viele Übungen miteinander bestritten, dass unter den anwesenden Journalisten schon der Scherz kursierte, die beiden hätten sich das gemeinsame Training vertraglich zusichern lassen.

Götze und Schürrle verbindet eben eine enge Freundschaft. Und noch mehr: Beide wollen ihre einst so hoffnungsvoll gestarteten Karrieren beim BVB wieder in Schwung bringen. Deutlich über 50 Millionen gab der Klub im Sommer aus, um sie unter Vertrag zu nehmen.

Doch der Start geriet nicht reibungslos: Schürrle spielte zunächst stark auf, verletzte sich dann aber und fiel in ein Leistungsloch. Götze wurde von Trainer Thomas Tuchel langsam herangeführt, spielte dann regelmäßig, sorgte für Struktur im Spiel – ohne jedoch zu glänzen. Mit einer Vorlage und einem Treffer blieb die Zahl der Torbeteiligungen in der Bundesliga überschaubar.

Mit ihren Anlaufschwierigkeiten gehen die beiden Nationalspieler unterschiedlich um. André Schürrle ist nahezu entwaffnend ehrlich: Nach der Verletzung „habe ich überhaupt nicht mehr zu meinem Spiel und meinem Rhythmus gefunden“, sagt er. Dass er bisweilen nicht einmal im Kader stand, kann er nachvollziehen. „Die Leute, die gespielt haben, hatten bessere Form, besseren Rhythmus und bessere Fitness als ich“, sagt der 26-Jährige. „Wenn ich der Trainer gewesen wäre, hätte ich genauso gehandelt.“ Zur maximalen Selbstkritik gesellt sich aber maximales Selbstbewusstsein: „Ich weiß, wenn ich meine Stärke, meine mentale Stärke und meine Fitness habe, führt auch kein Weg an mir vorbei.“

Götze ist vorsichtiger, kontrollierter in seinen Aussagen. Wer schon so viel erlebt hat in seiner Karriere, große Triumphe und große Enttäuschungen, und das stets bei maximalem Hype – der kann vielleicht gar nicht so offen und unverkrampft sein. Zu viele Etiketten wurden ihm schon angeklebt: erst das Wunderkind, dann der selbstverliebte Schnösel, später der Profi, dem die Inszenierung abseits des Platzes wichtiger ist als die Leistung darauf. Nichts davon wurde ihm wirklich gerecht. Aber es hat dazu geführt, dass er inzwischen dreimal wägt, was er sagt. Und dass dann im Zweifel eben etwas herauskommt, was niemandem wehtut – was aber auch selten in Erinnerung bleibt.

Auch im Spiel wirkt er bisweilen seltsam kontrolliert und gehemmt, nicht so unbekümmert wie früher. Den alten Mario Götze, so sagt er, wird es aber nicht mehr geben: „Jeder entwickelt sich als Spieler, sammelt seine Erfahrungen, ändert auch seine Spielweise und versucht besser zu werden“, erklärt er. „Klar assoziieren mich viele mit damals, als ich noch 19 oder 20 war und eine andere Position und eine andere Rolle hatte.“

Doch genau den alten, unbekümmerten Götze wollen die Dortmunder am liebsten sehen. Bisweilen blitzt er im Gespräch auch auf, wenn man ihn etwa nach einem weiteren Etikett fragt: Weltmeistertorschütze. 2014, im Finale gegen Argentinien machte er den entscheidenden Treffer, auf Vorlage von Schürrle. Ob dieses Eitikett manchmal auch Last sei, wird er gefragt. „Ach“, sagt Götze und lacht. „Ich würde es jedes Mal wieder so machen.“