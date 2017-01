Leroy Kwadwo verstärkt die Schalker U23. Zuletzt war der 20-Jährige beim Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen aktiv.

Auf Schalke erhält der Verteidiger einen Vertrag bis 2018. „Wir sind froh, dass wir Leroy an Bord haben“, sagte U23-Manager Gerald Asamoah. „Er ist schnell, zweikampfstark und kann auf verschiedenen Positionen spielen. Das gibt uns defensiv noch mehr Möglichkeiten.“

Kwadwo spielte in der Jugend bei RWE, Wattenscheid 09 und Westfalia Herne, ehe er zur TSG Sprockhövel wechselte. Dort gelang ihm 2015/2016 der Aufstieg in die Regionalliga West. Im Sommer 2016 schloss er sich dann Essen an, kam in dieser Saison aber nur in einem Regionalliga-Spiel zum Einsatz.