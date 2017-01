Ein weiterer Profi ist beim BVB ins Mannschaftstraining zurückgekehrt – damit sind nur noch drei Spieler im Dortmunder Lazarett.

Am Sonntagnachmittag und Montagmorgen hatten sie frei, am Montagnachmittag nahmen die Spieler von Borussia Dortmund das Training wieder auf. Mit dabei auch Sebastian Rode, der im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln einen heftigen Schlag abbekommen und seitdem gefehlt hatte. Der Mittelfeldspieler konnte fast das gesamte Programm mit der Mannschaft absolvieren – nur am Abschlussspiel nahmen er und Emre Mor nicht teil.

Marco Reus, Raphael Guerreiro, Erik Durm und Jacob Bruun Larsen dagegen arbeiteten individuell – besonders mit Reus und dem gerade erst aus einer zweimonatigen Verletzungspause zurückgekehrten Guerreiro gehen sie in Dortmund noch sehr vorsichtig um.

Damit stehen nur noch Torhüter Roman Bürki, Nuri Sahin und Neven Subotic auf der Verletztenliste. Bei allen dreien hatte sich Trainer Thomas Tuchel zuletzt skeptisch geäußert, ob sie noch während des Trainingslagers ins Mannschaftstraining zurückkehren würden. Ausgeschlossen aber ist dies nicht – auch bei Rode war Tuchel zwei Tage vor dessen Rückkehr noch pessimistisch.