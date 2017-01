Auf dem Trainingsplatz steht er immer in einer Reihe mit den Etablierten, mit Ralf Fährmann, Naldo oder Leon Goretzka.

Thilo Kehrer (20) zählt zwar noch zu den Nachwuchsleuten im Schalker Kader, aber weil andere Abwehrspieler verletzt sind, trainiert und spielt er in der ersten Elf. Eine Situation wie zum Ende der Hinrunde, als er seine Chance bekam. “Ich durfte beweisen, dass ich auf diesem Level mithalten kann,” erklärt Thilo Kehrer im Schalker Trainingslager in Benidorm im Gespräch mit der WAZ.

Thilo Kehrer, wir wissen von Ihrem ehemaligen Jugendtrainer Norbert Elgert, dass viele seiner früheren Spieler noch Kontakt zu ihm halten. Sie auch?

Auf jeden Fall, unser Kontakt ist noch sehr eng. Wir sehen uns mindestens einmal in der Woche auf dem Vereinsgelände, und bei WhatsApp schreiben wir uns auch alle paar Tage mal.

Schreibt er Ihnen eher nach guten oder nach schlechten Spielen?

Das ist unabhängig vom Ergebnis oder von meiner Leistung. Nach dem Spiel gegen Leverkusen hat er mir geschrieben, dass ich eine sehr gute Leistung gebracht hätte, er sich für mich freut und ich so weiter machen soll.

Gegen Leverkusen haben Sie Ihr erstes Bundesliga-Spiel über die volle Distanz bestritten und sind auf einmal im Rampenlicht aufgetaucht.

Ja, aber durch die Niederlage konnte ich es gar nicht so genießen. Sonst wäre es wohl das mit Abstand schönste Erlebnis der Hinrunde für mich persönlich gewesen.

Danach folgten zwei Spiele, die für Sie eher unglücklich gelaufen sind.

Gegen Freiburg gab es diese eine Aktion vor dem Gegentor, in der ich unglücklich ausgesehen habe, aber ansonsten fand ich dieses Spiel persönlich von mir noch einen Tick besser als Leverkusen - auch von den Statistiken her. Das Hamburg-Spiel war für die ganze Mannschaft schwierig. Filip Kostic (sein Gegenspieler, die Red.) ist einer der besten Flügelspieler der Bundesliga. Das war eine Herausforderung, aus der ich viel lernen kann.

Haben Sie in diesen wenigen Wochen gemerkt, wie gnadenlos hart dieses Geschäft sein kann?

Ja, aber darauf war ich schon vorher vorbereitet - auch durch die Zeit unter Norbert Elgert. Er hat immer gesagt: Nach einem sehr guten Spiel wirst du hochgelobt, und wenn du dann beim nächsten Mal schlecht spielst, treten alle auf dich drauf. So ist das in dem Geschäft, damit weiß ich umzugehen. Deswegen war das nicht so niederschmetternd für mich.

Was nehmen Sie mit aus diesen drei Spielen, in denen Sie in der Bundesliga angekommen sind?

Ich durfte zeigen und beweisen, dass ich auf diesem Level mithalten und mitspielen kann. Es gab viel Zuspruch - ich habe mich gefreut, dass das anerkannt wurde.

An wem orientieren Sie sich in der Mannschaft, um besser zu werden? Gibt Ihnen zum Beispiel Benedikt Höwedes Tipps?

Bene ist unser Kapitän und ebenfalls Abwehrspieler - er sagt mir sicherlich, wie ich mich verbessern kann, aber genauso lobt er mich auch, wenn ich etwas gut gemacht habe. Das gilt aber auch für die anderen, etwa für Naldo oder Nastasic - da gibt es Hilfe von allen Seiten, auch von unseren Videoanalysten, die für jeden Szenen zusammenstellen. Daraus kann man lernen. Ich orientiere mich da nicht nur an einem, sondern ich versuche mir von vielen, das Beste abzuschauen.

Früher war Leroy Sané auf Schalke Ihr bester Kumpel. Schwärmt er von England und Pep Guardiola?

Wir haben eigentlich täglich Kontakt. Leroy ist sehr zufrieden dort, es wird sehr intensiv mit ihm gearbeitet. Er nimmt daraus sehr viel mit, versucht sich so schnell wie möglich anzupassen an die neue Liga - das ist nicht so einfach, aber der Trainer gibt ihm ein gutes Gefühl und lässt ihm die Zeit, sich zu entwickeln und in die Liga hineinzufinden. In England ist es schon etwas anders als in Deutschland.

Sie und Leroy Sané wurden 2015 Deutscher A-Jugend-Meister mit Schalke, Sie waren damals sogar der Kapitän. Hat es Sie zurückgeworfen, dass Sie danach eigentlich nach Mailand wechseln wollten?

Das kann schon sein. Aus meiner Sicht sind damals viele Missverständnisse zusammen gekommen - mit meinem damaligen Berater und auch mit dem Verein. Es war deshalb für mich am Anfang nicht ganz klar, ob Schalke weiter mit mir plant und auf mich zählt.

Schalkes damaliger Manager Horst Heldt und auch Norbert Elgert haben sich sehr für Sie stark gemacht, dass Sie dann doch geblieben sind.

Es gab mit beiden Gespräche - sie haben mich dann auch überzeugt, zu bleiben. Für mich war das keine einfache Situation, noch dazu so früh in meiner Karriere. Aber im Endeffekt habe ich aus der ganzen Geschichte gelernt. Ich habe mich von meinem damaligen Berater getrennt und auf Schalke versucht, diese Geschichte mit Leistung wieder auszubügeln.

Gespielt haben Sie in der vergangenen Saison aber kaum.

Es war sehr schwierig für mich, danach in die Mannschaft zu kommen. Unser damaliger Trainer André Breitenreiter hat mir gesagt, dass er mein Potenzial sieht, aber es hat trotzdem nicht mit Spielzeit geklappt. Ich habe dann einfach versucht, mich im Training weiter zu entwickeln, und das hat mir dann auch geholfen für die Spiele, die ich jetzt ein Jahr später gemacht habe. Als ich die Chance bekommen habe, war ich da.

Haben Sie von Markus Weinzierl mehr Vertrauen gespürt?

Auch vor dieser Saison habe ich am Anfang positive Gespräche mit dem Trainerteam gehabt. Manchmal muss man eben lange auf seine Chance warten. Das Wichtigste ist, dass man dann sein Bestes zeigt, wenn man die Gelegenheit bekommt.

Wie sehen Sie Ihre Chancen jetzt in der Rückrunde? Mit Höwedes, Naldo und Nastasic haben Sie weiter drei dicke Bretter vor sich.

Natürlich ist die Konkurrenz für mich riesig groß. Das sind drei gestandene Spieler mit viel Erfahrung, die auch internationale Klasse haben. Ich werde wieder auf meine Chance warten und ich bin sicher, dass ich sie bekommen werde, da wir noch in drei Wettbewerben vertreten sind und eine Menge Spiele vor der Brust haben.

Was müssen Sie noch lernen?

Da gibt es Einiges. Manchmal geht es um Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Stellungsspiel oder welchen Pass man in welcher Lage spielen kann - ob vielleicht zu viel Risiko dabei ist. Ich gucke mir jedes Spiel von mir nachher noch einmal an und sehe dann, was ich besser machen kann - und auch das, was ich gut gemacht habe.

Ist Profifußballer für Sie ein Traumjob?

Auf jeden Fall. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte - wir haben ja alle als kleine Kinder aus Spaß mit dem Fußball angefangen.