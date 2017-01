Die SG Wattenscheid 09 befindet sich seit Samstag in der Vorbereitung. Für Daniel Keita-Ruel ging das Training bereits früher los.

Noch vor Weihnachten ist der 27-jährige Angreifer bereits wieder an den Start gegangen, um seinen Körper auf Hochtouren zu bringen. Seit dem vergangenen Sommer und dem Wechsel zur SG Wattenscheid 09 arbeitet Keita-Ruel mit einem Personal Trainer zusammen. Osei Okpoku, von den Spielern nur "Coach Osei" genannt, arbeitet mit einer Gruppe aus U-Spielern, Bundesligaprofis, Legionären und Regionalliga-Akteuren zusammen und versucht diese bereits vor dem eigentlichen Vorbereitungsstart im jeweiligen Verein auf ein Top-Level zu bringen.

Nach dem Training ist er unser Freund, während des Trainings kann man ihn schon mal hassen, aber jeder weiß, wie hart man für den Erfolg arbeiten muss Daniel Keita Ruel über "Coach Osei"

Für Keita ist "Coach Osei" aus seinem Vorbereitungsprogramm nicht mehr wegzudenken. "Es ist einfach genial, wie er mit jedem individuell arbeitet. Das Trainingsprogramm ist sehr straff und professionell. 'Coach Osei' arbeitet auch mit einem Physiotherapeuten zusammen, so dass es uns an nichts fehlt. Mal sind wir mit dem Ball unterwegs, mal machen wir nur Übungen für den Körper oder gehen in Düsseldorf am See laufen. In dieser Trainingsgruppe macht das einfach richtig Laune und 'Coach Osei' trägt einen großen Beitrag dazu bei. Nach dem Training ist er unser Freund, während des Trainings kann man ihn schon mal hassen, aber jeder weiß, wie hart man für den Erfolg arbeiten muss", erklärt Keita-Ruel.

Neben dem Wattenscheider Stürmer nehmen auch Spieler wie die Hertha-BSC-Profis Sinan Kurt und Sami Allagui oder Colin Quaner (Union Berlin) sowie Elias Kachunga (Huddersfield Town) und Babacar M'Bengue (Wuppertaler SV) am Training von "Coach Osei" teil.

Für die Restrunde hat sich Keita-Ruel einiges vorgenommen. Bislang erzielte er in 20 Partien sechs Tore und legte vier weitere Treffer auf. Für Keitas Anspruch eine Bilanz, die unbedingt verbessert werden muss. "Ich will mehr, ich will immer besser werden. Ich habe durch den Knast drei Jahre meines Lebens und der Karriere vergeudet. Mit 27 fühle ich mich eigentlich jünger als ich bin. In der Rückrunde werde ich Vollgas geben, um das Ziel Klassenerhalt mit Wattenscheid zu erreichen und dabei versuchen der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen", betont der gebürtige Franzose. Für den Klassenerhalt ist für den in Düsseldorf lebenden Keita-Ruel vor allem eines wichtig: "Wir müssen weiter als Team auftreten. Dafür ist auch wichtig, dass Jungs wie Berkant Canbulut oder Fabio Dias zurückkehren. Dann werden wir noch stärker sein. Ich freue mich schon auf die restlichen Spiele."

Keita-Ruels Vertrag läuft im Sommer an der Lohrheide aus. Was danach folgen wird, weiß der torgefährliche Angreifer noch nicht. "Das interessiert mich auch erst einmal nicht. Wichtig ist, dass ich in der Restrunde meine Leistung bringe und Wattenscheid bei seinen Zielen helfe. Alles andere kommt dann von alleine."