Schalke-Profi Sead Kolasinac steht laut italienischen Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Sein Berater kann eine Einigung nicht bestätigen.

Die Meldungen aus Italien, die am Montagmorgen im Schalker Trainingslager in Benidorm eintrafen, hörten sich erst einmal nicht gut an: Sead Kolasinac (23) soll sich zur neuen Saison mit Juventus Turin über einen Wechsel einig sein - so behauptete es zumindest Sky Italia. Doch auf Schalke hält sich die Aufregung in Grenzen - und das aus gutem Grund.

An den Spekulationen ist längst nicht so viel dran, wie berichtet wird - wahr ist lediglich, dass Kolasinac bei Juventus einer der möglichen Nachfolge-Kandidaten für Patrice Evra (35) ist. Doch konkrete Verhandlungen hat es nach WAZ-Informationen noch gar nicht gegeben - und deswegen kann auch von einer Einigung keine Rede sein.

Kolasinac sagte im Kicker, dass er sich "gar nicht" mit anderen Klubs beschäftige: "Ich weiß, was ich will." Das deckt sich mit WAZ-Informationen, nach denen sich der Linksverteidiger eine Vertragsverlängerung auf Schalke nach wie vor gut vorstellen kann. Im Gespräch ist ein Vier-Jahres-Vertrag, nur hat es auch diesbezüglich noch keine Übereinkunft gegeben. Wahrscheinlich werden die Verhandlungen noch im Januar fortgesetzt.

Dass bis dahin andere Optionen für den bosnischen Nationalspieler geprüft werden, gehört zum Geschäft. Schalkes Manager Christian Heidel konnte am Montag jedenfalls noch keinen neuen Stand bei Kolasinac bekannt geben, und auch Kolasinac-Berater Gordon Stipic sagte zu den Spekulationen um Juventus Turin auf WAZ-Anfrage lediglich: "Es gibt nichts zu vermelden." Schon gar keine Einigung über einen Wechsel.