Beim FC Bayern München hat Verteidiger Holger Badstuber derzeit einen schweren Stand.

Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen kam er in den letzten Jahren nur sporadisch für den Rekordmeister zum Einsatz. Im Sommer 2017 läuft der Vertrag des 27-Jährigen aus, aktuell wird über einen vorzeitigen Wechsel Badstubers diskutiert.

Und die Liste der Interessenten ist lang. Aus der Bundesliga wurde der Abwehrspieler bereits mit dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Auch Manchester City, mit Bayerns Ex-Coach Pep Guardiola, soll sich mit Badstuber beschäftigt haben. Gegenüber Sky Sports betonte Guardiola: „Ich kenne Holger, er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Typ. Aber er ist ein Bayern-Spieler. Und wir sollten zuerst mit denen sprechen, dann mit ihm.”

Zu viel Zeit sollte er sich nicht lassen, denn nach Informationen der SPORT BILD gibt es einen weiteren Verein, der heiß auf die Dienste des ehemaligen Nationalspielers ist. Schalke 04! Und ein Wechsel zu den Königsblauen würde Sinn machen. Denn in der Verteidigung der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl sieht es derzeit sehr übersichtlich aus. Benedikt Höwedes kam verspätet ins Trainingslager und konnte bisher aufgrund seiner Hüftreizung nur individuell trainieren. Matija Nastasic ist das nächste Sorgenkind. Der serbische Abwehrspieler musste wegen Beschwerden an der linken Achillessehne eine Pause einlegen. Genau an der Achillessehne, die bereits einmal gerissen ist. Schalkes Manager Christian Heidel sagte am Donnerstag: "Wenn es morgen losgehen würde, dann könnte er spielen." Thilo Kehrer, Abwehrtalent der Schalker, konnte am Donnerstag nur eine Laufeinheit absolvieren, da ihn eine Adduktorenverhärtung plagt.

Ein zusätzlicher Innenverteidiger wäre daher nur logisch. Und Bayern würde Badstuber bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen. Bayern-Coach Carlo Ancelotti erklärte. "Wir haben noch nicht über seine Zukunft gesprochen, aber wir sind offen: Wenn er bleiben möchte, sind wir glücklich, weil er ein echter Profi ist. Wenn er sechs Monate Spielpraxis sammeln will, sind wir aber auch offen." Und Badstuber selber hat sich via BILD festgelegt: "Ich will spielen - das ist das A und O." Beim FC Schalke hätte er die Chance - vermutlich eher als bei Guardiolas Starensemble in Manchester. Heidel betonte am Donnerstag auf Nachfrage dieser Redaktion: "Wenn man sieht, dass mit Naldo heute nur ein Innenverteidiger auf dem Platz stand, dann ist das eine Position, wo wir näher hinschauen müssen."

Sollte Badstuber kommen, wäre er vielleicht nicht der einzige Zugang der Schalker im Winter. Denn auch im Angriff sind die Schalker derzeit dezimiert. Ein Name, der bei den Königsblauen gehandelt wird, kommt aus Nürnberg. Guido Burgstaller hat in dieser Saison 14 Treffer in 16 Spielen erzielt. Auch im letzten Jahr war der Knipser zielsicher. 13 Tore standen am Ende der Saison auf seinem Konto. Daher hat der Österreicher, dessen Vertrag im Sommer 2017 ausläuft, das Interesse vieler höherklassiger Klubs geweckt. Nun offenbar auch des FC Schalke...