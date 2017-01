Landesligist Sportfreunde Niederwenigern hat in der Winterpause einen neuen Torwart unter Vertrag genommen.

In der Rückrunde wird Alexander Golz Alexander Golz» zum Profil für die Hattinger auflaufen. Der 20-jährige Schlussmann war zuletzt für den Oberligisten FC Kray aktiv. Aufgrund interner Differenzen wurde sein Vertrag an der Buderusstraße kurz nach dem Saisonstart in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. In der vergangenen Saison hütete er das Tor des ESC Rellinghausen.

Golz feierte am Samstag bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft seine Premiere für Niederwenigern.