Ein Turniersieg, einmal Platz zwei – Frank Kontny, sportlicher Leiter von Rot-Weiß Oberhausen, war mit dem Abschneiden seiner Truppe bei den vier Hallenturnieren im Osten zufrieden.

„Die Tour war bestens organisiert. Wir haben uns hier durch unsere Spielanlage wieder viele Freunde gemacht.“ Wegen einiger angeschlagener Spieler war RWO bei den letzten beiden Auftritten dezimiert und musste den Strapazen an den beiden Tagen zuvor Tribut zollen.

Kontny lobte ausdrücklich die beiden U 19-Spieler Ricardo Seifried und Mete Yildiz sowie Marvin Lorch aus der U 23, die die Chancen nutzten und sich nach vorn spielten.

Sieg beim Turnier in Halle

RWO sicherte sich beim sehr gut besetzten Hallenturnier in der Erdgas-Sportarena in Halle/Saale den Turniersieg. Neben dem souveränen 2:0-Finalsieg gegen Lok Leipzig, in dem Steinmetz mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte, war vor allem das 5:1 gegen den Drittligisten Hallescher FC ein Höhepunkt. Am Ende wurde Simon Engelmann als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet.

In der Vorrunde gab es ein 2:1 gegen den FC Prishtina (Tore Lorch, Engelmann), ein 3:0 gegen Blau-Weiß Dölau (Engelmann 2, Steurer) und besagtes 5:1 gegen den Halleschen FC (Garcia 2, Reinert. Lorch, Engelmann).

Steinmetz trifft zweimal im Endspiel

Als Gruppensieger mit 10:2 Toren und neun Punkten ging es gegen das Team Bernd Schneider & Friends ins Viertelfinale. Garcia, Engelmann und Steinmetz trafen beim 3:1-Sieg, dem im Halbfinale ein 2:0 gegen den FC Pristhina (Garcia, Steinmetz) folgte. Steinmetz traf dann zweimal im Endspiel gegen Lok Leipzig.

Wenig zu melden hatten die Rot-Weißen tags darauf beim ZEV Hallenmasters in Zwickau. Nach dem 4:4 gegen den Veranstalter und späteren Turniersieger FSV Zwickau(Tore Hermes 2, Yildiz, Garcia) bedeutete das 0:2 gegen eine Westsachsen-Auswahl in der Dreiergruppe Spiel um Platz fünf. Das immerhin wurde mit 5:4 gegen Dukla Prag gewonnen. Steinmetz, Lorch, Reinert und Yildiz bei einem Eigentor der Tschechen markierten das Ergebnis.

Drei angeschlagenen Spieler passen

Am Sonntag ging es in Erfurt in die Halle, von ursprünglich 13 Akteuren waren nur noch zehn einsatzfähig, da Oliver Steurer, Simon Engelmann und Arnold Budimbu angeschlagen passen musten. „Die zehn haben sich dann aber wacker geschlagen“, bilanzierte der sportliche Leiter Frank Kontny nach dem Aus im Viertelfinale.

In der Gruppe war RWO dem Nordost-Regionalligisten ZFC Meuselwitz 1:5 unterlegen, schlug Regionalligist Wacker Nordhausen 1:0 und spielte gegen FC Pristhina 0:0. Doch im Viertelfinale hatte RWO mit Erfurt wieder den Veranstalter und damit die Halle gegen sich und unterlag 1:2.

Damit war für die Rot-Weißen die Ost-Tournee beendet. Am frühen Sonntagabend ging es per Bus auf die 450 Kilometer lange Fahrt zurück Richtung Heimat. Vor den Rot-Weißen liegen nun drei freie Tage, ehe es am Donnerstag offiziell mit dem Training und der Vorbereitung auf die Restrunde ab 18. Februar gegen BVB Dortmund II im Stadion Niederrhein los geht.